Эмерсон хочет вернуться в Серию А
Левый защитник "Челси" Эмерсон Палери заявил о своем желании вернуться в Серию А.
Эмерсон выступает за "Челси" после своего перехода из "Ромы" в 2018 году, но все это время является лишь игроком ротации.
В этом сезоне итальянец бразильского происхождения почти не играет из-за появления на "Стэмфорд Бридж" Бена Чилуэлла, и это наводит его на мысли о смене клуба в преддверии Евро-2020.
"Находясь в национальной команде, я играю, я получаю удовольствие, и мне хорошо".
"Тренер сказал, что лучший вариант — это тот, где я буду играть. В "Челси" или в другой команде. Поэтому давайте подождем два месяца и посмотрим, что будет".
"К сожалению, я не играю за "Челси", но я спокоен, и я думаю, что мне по силам улучшить свою ситуацию — в Лондоне или где-либо еще".
"Кое-какой интерес ко мне существовал и прежде, но ничего конкретного. Я бы хотел вернуться и снова играть в Италии, но я не могу сказать, произойдет это в январе или через пять лет", — цитирует Эмерсона Daily Mail.
14.11.2020 18:00
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гпенс же хуле
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