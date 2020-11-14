Трой Дини дал прогноз насчет топ-4

Капитан "Уотфорда" Трой Дини дал свой прогноз насчет того, какие команды финишируют в топ-4 Премьер-Лиги.

Этот сезон уже преподнес массу сюрпризов, и на международный перерыв Премьер-Лига ушла с "Лестером" во главе таблицы и с "Манчестер Сити" на 10-м месте.



Дини не ожидает неожиданностей в плане борьбы за титул, но предсказывает, что "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и лидирующий "Лестер" останутся вне зоны Лиги Чемпионов.



"Лично я думаю, что в топ-4 попадут "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Сити", но не в таком порядке".



"Я по-прежнему думаю, что "Ливерпуль" выиграет титул. "Сити" будет вторым, а дальше "Тоттенхэм" и "Челси" подбросят монетку за третье-четвертое места", — сообщил Дини talkSPORT.