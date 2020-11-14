Трой Дини дал прогноз насчет топ-4
Капитан "Уотфорда" Трой Дини дал свой прогноз насчет того, какие команды финишируют в топ-4 Премьер-Лиги.
Этот сезон уже преподнес массу сюрпризов, и на международный перерыв Премьер-Лига ушла с "Лестером" во главе таблицы и с "Манчестер Сити" на 10-м месте.
Дини не ожидает неожиданностей в плане борьбы за титул, но предсказывает, что "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и лидирующий "Лестер" останутся вне зоны Лиги Чемпионов.
"Лично я думаю, что в топ-4 попадут "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Сити", но не в таком порядке".
"Я по-прежнему думаю, что "Ливерпуль" выиграет титул. "Сити" будет вторым, а дальше "Тоттенхэм" и "Челси" подбросят монетку за третье-четвертое места", — сообщил Дини talkSPORT.
14.11.2020 17:00
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Последние комментарии:
Говорите, что он обоссал пинсов? Посмотрите на бедного manutd-20champ, вот кто, на самом деле, горят. Про МЮ даже не вспомнили.
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он чё, на зарплате у Sky Sports? или метит туда?
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да не гпенсы тут лишние, однозначно!
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Адекватно, все по полочкам, вот только пенсов слишком высоко поставил, просто из жалости.
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кто это. что здесь делает персонаж из чемпионшипа.
очередная тупая ещё и чёрная ванга.
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даже Дини ссыт на пенсов с их докуялионными вложениями)))
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Трой Дини обоссал пенсов. все как обычно.
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Трой Дини подал голос из Чемпионшипа
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