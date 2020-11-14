Трой Дини дал прогноз насчет топ-4

Трой Дини Капитан "Уотфорда" Трой Дини дал свой прогноз насчет того, какие команды финишируют в топ-4 Премьер-Лиги.

Этот сезон уже преподнес массу сюрпризов, и на международный перерыв Премьер-Лига ушла с "Лестером" во главе таблицы и с "Манчестер Сити" на 10-м месте.

Дини не ожидает неожиданностей в плане борьбы за титул, но предсказывает, что "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и лидирующий "Лестер" останутся вне зоны Лиги Чемпионов.

"Лично я думаю, что в топ-4 попадут "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Сити", но не в таком порядке".

"Я по-прежнему думаю, что "Ливерпуль" выиграет титул. "Сити" будет вторым, а дальше "Тоттенхэм" и "Челси" подбросят монетку за третье-четвертое места", — сообщил Дини talkSPORT.


Метки Дини, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 14.11.2020 17:00

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  1. vyrentz 14.11.2020 18:02 # vyrentz
    Говорите, что он обоссал пинсов? Посмотрите на бедного manutd-20champ, вот кто, на самом деле, горят. Про МЮ даже не вспомнили.

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  2. danilych89 14.11.2020 17:51 # danilych89
    он чё, на зарплате у Sky Sports? или метит туда?

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  3. gunars 14.11.2020 17:46 # gunars
    да не гпенсы тут лишние, однозначно!

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  4. lovrentiy 14.11.2020 17:43 # lovrentiy
    Адекватно, все по полочкам, вот только пенсов слишком высоко поставил, просто из жалости.

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  5. manutd-20champ 14.11.2020 17:26 # manutd-20champ
    кто это. что здесь делает персонаж из чемпионшипа.
    очередная тупая ещё и чёрная ванга.

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  6. scauzer11 14.11.2020 17:20 # scauzer11
    даже Дини ссыт на пенсов с их докуялионными вложениями)))

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  7. iskander8sg 14.11.2020 17:20 # iskander8sg
    Трой Дини обоссал пенсов. все как обычно.

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  8. suddenly 14.11.2020 17:10 # suddenly
    Трой Дини подал голос из Чемпионшипа

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