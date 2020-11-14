Фабрегас призвал "Арсенал" проявить терпение к Артете

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас призвал "Арсенал" проявить терпение к своему главному тренеру Микелю Артете.

Несмотря на обнадеживающее начало своей самостоятельной тренерской карьеры и завоевание Кубка Англии в прошлом сезоне, сейчас Артета находится под серьезным давлением, ведь "канониры" проиграли четыре из шести последних матчей Премьер-Лиги, включая унизительное домашнее поражение 0:3 от "Астон Виллы".



Тем не менее, Фабрегас не видит повода для паники. Бывший капитан "Арсенала" уверен, что Артета располагает достаточно классными игроками, чтобы исправить ситуацию.



"Послушайте, это переходный период для них. У Микеля есть свои идеи, но это требует времени. Проблема тренера в наши дни заключается в том, что у тебя нет времени. Стоит тебе проиграть три матча, как каждый требует головы с плеч".



"Я знаю, что это очень, очень сложно. Ты хочешь внедрить свои идеи, но это не сделать мгновенно. Иногда это сложно, потому что в футболе все происходит очень быстро, каждый хочет побеждать, и ты под давлением со стороны руководства, фанатов, игроков. Ты под прицелом каждый день".



"Он пытается нащупать свою команду. У них есть Себальос, есть Джака, теперь он добавили Томаса Партея из "Атлетико", который тоже очень хороший игрок. У них есть Виллиан, Обамеянг — игроки самого, самого высокого уровня, 100 процентов. Возможно, им нужно чуть больше времени", — сообщил Фабрегас 90min.