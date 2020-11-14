Боатенг удивлен слухами насчет "Тоттенхэма"

Защитник "Баварии" Джером Боатенг признался, что он удивлен слухами, связывающим его с переходом в "Тоттенхэм" следующим летом.

В конце этого сезона Боатенг должен стать свободным агентом, и немецкая пресса упорно отправляет Джерома назад в Премьер-Лигу, где ранее он провел короткое время в "Манчестер Сити".



Согласно слухам, главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо является большим поклонником таланта Боатенга, однако сам 32-летний защитник ничего об этом не знает.



"Никто не обращался ко мне, никто не разговаривал со мной. Я ничего не знаю об этом, и я был удивлен", — ответил Боатенг изданию Suddeutsche Zeitung на вопрос о "шпорах".



Добавим, в своем интервью The Guardian в августе Боатенг назвал Премьер-Лигу одной из своих любых лиг и заявил, что не может исключать свое возвращение сюда.