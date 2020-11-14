Барнс уверен, что "Тоттенхэм" не выиграет Премьер-Лигу

Бывший игрок "Ливерпуля" и сборной Англии Джон Барнс считает, что у "Тоттенхэма" нет шансов выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

Главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо выигрывал трофеи с каждым из своих предыдущих клубов, трижды взяв титул Премьер-Лиги с "Челси", однако Барнс чувствует, что "Тоттенхэм" — команда из другого теста.



"Тоттенхэм" хорошо выступает, но "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" остаются фаворитами в борьбе за титул".



"Они ("шпоры") выцарапали победу против "Вест Бромвича", и это был матч, который они легко могли проиграть, но "Тоттенхэм" — это не та команда, которая способна продолжать делать это".



"Они недостаточно стабильны в своей игре и не забивают достаточного количества голов. Сейчас они вторые, и это выше их собственных ожиданий. Они могут считать себя претендентом на попадание в топ-4, но они не финишируют в топ-2".



"Тоттенхэм" всегда в одном матче от катастрофы или от того, чтобы дать слабину, и как только их дела пойдут плохо, фанаты и игроки отвернутся от Жозе Моуриньо".



"Им не хватает гармонии и сплоченности, как у некоторых других команд, их игроки по-прежнему не выглядят счастливым, и если "Тоттенхэм" потеряет несколько очков, это легко может перерасти в снежный ком".



"В первую очередь это связано с психологией. В лучшем случае они будут сражаться за третье и четвертое места, но прямо сейчас они в хорошей форме", — цитирует Барнса Daily Mail.