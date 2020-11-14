В английском футболе начнутся испытания замен в связи с сотрясениями
Со следующего сезона в английском футболе начнутся испытания замен, связанных с сотрясениями.
Предполагается, что команда сможет заменить получившего травму головы игрока, даже если уже использовала все свои разрешенные в матче замены.
Чтобы это не дало скрытое преимущество команде пострадавшего игрока, команда-противник тоже получит возможность одновременно произвести свою замену, сообщает BBC.
Соответствующее нововведение будет обсуждаться 23 ноября, а в следующем месяце будет представлено на утверждение Международному совету футбольных ассоциаций (IFAB).
И хотя медики настаивают, чтобы испытания начались не со следующего сезона, а уже с января, Премьер-Лига и Футбольная Лига едва ли решатся изменить правила игры на полпути.
14.11.2020 13:00
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манкам уже не поможет. У них там все игроки тупоголовые
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