В английском футболе начнутся испытания замен в связи с сотрясениями

Фил Джонс Со следующего сезона в английском футболе начнутся испытания замен, связанных с сотрясениями.

Предполагается, что команда сможет заменить получившего травму головы игрока, даже если уже использовала все свои разрешенные в матче замены.

Чтобы это не дало скрытое преимущество команде пострадавшего игрока, команда-противник тоже получит возможность одновременно произвести свою замену, сообщает BBC.

Соответствующее нововведение будет обсуждаться 23 ноября, а в следующем месяце будет представлено на утверждение Международному совету футбольных ассоциаций (IFAB).

И хотя медики настаивают, чтобы испытания начались не со следующего сезона, а уже с января, Премьер-Лига и Футбольная Лига едва ли решатся изменить правила игры на полпути.


Метки IFAB, Премьер-Лига, Футбольная Лига

Автор mihajlo   

Дата 14.11.2020 13:00

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  1. geniusss 14.11.2020 13:47 # geniusss
    манкам уже не поможет. У них там все игроки тупоголовые

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