Сборная Англии названа одним из трех фаворитов Евро-2020

Харри Кейн и Маркус Рэшфорд Сборная Англии была возведена в статус совместного фаворита Чемпионата Европы, который пройдет следующим летом.

В минувший четверг состоялись матчи раунда плей-офф квалификации Евро-2020, а это означает, что все 24 участника турнира теперь определились.

И из этих 24 команд букмекеры выделяют Англию, Бельгию и Францию, чьи шансы на победу оцениваются как 5 к 1. Далее идут Германия (7 к 1) и Испания с Голландией (15 к 2).

При этом капитан англичан Харри Кейн, как сообщает talkSPORT, считается фаворитом на "Золотую бутсу" первенства Европы (5 к 1), опережая Ромелу Лукаку (8 к 1), Криштиану Роналду и Килиана Мбаппе (оба — 9 к 1).

Добавим, сборная Англии попала в Группу D, где ее соперниками станут Хорватия, Шотландия и Чехия.

Евро-2020


Метки Евро-2020, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 14.11.2020 12:00

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Последние комментарии:




  1. kukuruzzo 14.11.2020 13:26 # kukuruzzo
    У португезов неплохой подбор исполнителей, должны быть в медалях

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  2. hool 14.11.2020 13:06 # hool
    Франция.

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  3. suddenly 14.11.2020 12:45 # suddenly
    Да пока это всё вилами по воде. Надо будет смотреть ближе к соревнованию, в каких составах подойдут команды и в каком состоянии.

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  4. kos9k 14.11.2020 12:11 # kos9k
    Португалия!

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