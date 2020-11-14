Сборная Англии названа одним из трех фаворитов Евро-2020

Сборная Англии была возведена в статус совместного фаворита Чемпионата Европы, который пройдет следующим летом.

В минувший четверг состоялись матчи раунда плей-офф квалификации Евро-2020, а это означает, что все 24 участника турнира теперь определились.



И из этих 24 команд букмекеры выделяют Англию, Бельгию и Францию, чьи шансы на победу оцениваются как 5 к 1. Далее идут Германия (7 к 1) и Испания с Голландией (15 к 2).



При этом капитан англичан Харри Кейн, как сообщает talkSPORT, считается фаворитом на "Золотую бутсу" первенства Европы (5 к 1), опережая Ромелу Лукаку (8 к 1), Криштиану Роналду и Килиана Мбаппе (оба — 9 к 1).



Добавим, сборная Англии попала в Группу D, где ее соперниками станут Хорватия, Шотландия и Чехия.



