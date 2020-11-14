У Кейна угнали автомобиль за 100 тысяч фунтов

Харри Кейн У нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна угнали автомобиль Range Rover стоимостью 100 тысяч фунтов средь бела дня.

Этот инцидент случился еще в конце октября, сообщает The Sun. Сам Кейн чувствует, что стал жертвой банды автоугонщиков, специализирующихся на футболистах.

Угон случился от приватной резиденции в Чингфорде, восточном пригороде Лондона. Преступники специально выслеживали внедорожник Харри — записи камер видеонаблюдения показывают, что подозрительный автомобиль несколько раз проезжает мимо Range Rover капитана сборной Англии.

Преступники вскрыли авто нападающего с помощью электронного девайса средь бела дня, после чего спокойно удалились, нанеся Кейну ущерб в половину недельной зарплаты.

"Камеры показывают, что некая машина неоднократно проезжала мимо его авто. Они определенно проводили разведку. Эта дорога находится в приватной резиденции, поэтому несложно понять, почему Харри и его окружение считают, что его авто был мишенью. К счастью, он не оставил никаких личных вещей внутри, потому что иначе это было бы еще печальнее".

"Полиция сказала Харри, что шансы вернуть его авто минимальны, учитывая то, насколько чисто сработали угонщики", — цитирует свой источник издание.

Добавим, ранее в этом году от преступников также пострадал одноклубник Кейна Деле Алли, домой к которому наведались вооруженные грабители. То же самое случилось и с экс-защитником "шпор" Яном Вертонгеном.


Метки Кейн, происшествия, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 14.11.2020 10:00

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  1. mrork 14.11.2020 11:05 # mrork
    Бедняга, целых 3 дня в футбол поиграть должен чтобы отработать... Ну и дела...

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  2. apl-nash 14.11.2020 10:55 # apl-nash
    Идёт охота на кур, гольфисту и Сну надо поберечься

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  3. noorey10 14.11.2020 10:12 # noorey10
    Нанеся ущерб в половину недельной зарплаты... 100 тыс фунтов, половина недельной зарплаты... Дайте ему средства из фонда Рэшфорда, а то совсем обеднел парень.

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  4. asnural 14.11.2020 10:08 # asnural
    Пашинян стопудов

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