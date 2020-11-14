У Кейна угнали автомобиль за 100 тысяч фунтов

У нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна угнали автомобиль Range Rover стоимостью 100 тысяч фунтов средь бела дня.

Этот инцидент случился еще в конце октября, сообщает The Sun. Сам Кейн чувствует, что стал жертвой банды автоугонщиков, специализирующихся на футболистах.



Угон случился от приватной резиденции в Чингфорде, восточном пригороде Лондона. Преступники специально выслеживали внедорожник Харри — записи камер видеонаблюдения показывают, что подозрительный автомобиль несколько раз проезжает мимо Range Rover капитана сборной Англии.



Преступники вскрыли авто нападающего с помощью электронного девайса средь бела дня, после чего спокойно удалились, нанеся Кейну ущерб в половину недельной зарплаты.



"Камеры показывают, что некая машина неоднократно проезжала мимо его авто. Они определенно проводили разведку. Эта дорога находится в приватной резиденции, поэтому несложно понять, почему Харри и его окружение считают, что его авто был мишенью. К счастью, он не оставил никаких личных вещей внутри, потому что иначе это было бы еще печальнее".



"Полиция сказала Харри, что шансы вернуть его авто минимальны, учитывая то, насколько чисто сработали угонщики", — цитирует свой источник издание.



Добавим, ранее в этом году от преступников также пострадал одноклубник Кейна Деле Алли, домой к которому наведались вооруженные грабители. То же самое случилось и с экс-защитником "шпор" Яном Вертонгеном.