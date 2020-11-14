Почеттино открыт к работе с "Челси" или "Сити"

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассматривает "Челси" и "Манчестер Сити" среди клубов, с одним из которых он может вернуться к работе.

Будучи уволенным год назад из "Тоттенхэма", Почеттино уже неоднократно говорил о своей готовности возобновить тренерскую карьеру.



Претендентом номер один на Маурисио принято считать "Манчестер Юнайтед", однако Оле Гуннар Сульшер выиграл очередной критичный для себя матч, получил новую отсрочку, а вдобавок на днях вице-президент "красных дьяволов" Эд Вудворд выразил абсолютную поддержку норвежскому наставнику.



Как сообщает The Athletic, Почеттино никуда не спешит и будет счастлив подождать подходящего варианта. При этом Маурисио не зацикливается на "Юнайтед" или даже на Премьер-Лиге.



"Челси", "Сити", ПСЖ, "Барселона" и "Реал" — все эти клубы проявляют интерес к Почеттино и могут составить конкуренцию "Юнайтед".



Что касается "Челси", то в данный момент Фрэнк Лэмпард хорошо справляется со своей работой, однако владелец "синих" Роман Абрамович известен своей непредсказуемостью и беспощадностью в отношении тренеров, которые не оправдывают его ожиданий.



"Сити" в свою очередь может потребоваться преемник для Хосепа Гвардиолы, который до сих пор даже не обсуждал продление своего истекающего в конце сезона контракта.