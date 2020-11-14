Почеттино открыт к работе с "Челси" или "Сити"
Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассматривает "Челси" и "Манчестер Сити" среди клубов, с одним из которых он может вернуться к работе.
Будучи уволенным год назад из "Тоттенхэма", Почеттино уже неоднократно говорил о своей готовности возобновить тренерскую карьеру.
Претендентом номер один на Маурисио принято считать "Манчестер Юнайтед", однако Оле Гуннар Сульшер выиграл очередной критичный для себя матч, получил новую отсрочку, а вдобавок на днях вице-президент "красных дьяволов" Эд Вудворд выразил абсолютную поддержку норвежскому наставнику.
Как сообщает The Athletic, Почеттино никуда не спешит и будет счастлив подождать подходящего варианта. При этом Маурисио не зацикливается на "Юнайтед" или даже на Премьер-Лиге.
"Челси", "Сити", ПСЖ, "Барселона" и "Реал" — все эти клубы проявляют интерес к Почеттино и могут составить конкуренцию "Юнайтед".
Что касается "Челси", то в данный момент Фрэнк Лэмпард хорошо справляется со своей работой, однако владелец "синих" Роман Абрамович известен своей непредсказуемостью и беспощадностью в отношении тренеров, которые не оправдывают его ожиданий.
"Сити" в свою очередь может потребоваться преемник для Хосепа Гвардиолы, который до сих пор даже не обсуждал продление своего истекающего в конце сезона контракта.
14.11.2020 09:00
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Последние комментарии:
Пустой вброс для прикорма хомячков
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Челси не заслуживает нормального тренера. Гранта опять назначат
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Вместо гея сутулого будет норм
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Что за вброс на счет Челси, Лэмпса не уволят пока. а вот интересно после пепа кого пригласят в мц
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Кто ж ему позволит?таких гигантов хрен сместишь
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