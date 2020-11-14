Дешам рассказал о душевных мучениях Погба в "Юнайтед"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, что дефицит игрового времени в "Манчестер Юнайтед" сказался не только на качестве футбола Поля Погба, но и на психологическом состоянии полузащитника.

Последние 18 месяцев Погба не имел твердого места в стартовом составе "Юнайтед". Но если прежде Полю мешали травмы, то теперь он просто неважно играет.



Свои проблемы Погба принес и в сборную Франции, которая в минувшую среду сенсационно проиграла дома Финляндии. После поражения со счетом 0:2 Дешам попытался описать состояние Поля.



"Конечно, он не в лучшей своей форме. Я знал это до матча. Этот матч был призван помочь ему почувствовать ритм. Он знал, что сыграет только час".



"Очевидно, это не лучший его период, и в такой период сложно сохранять позитивный настрой. Как и с любым другим игроком, чья клубная ситуация оставляет желать лучшего, это влияет на его психологическое состояние".



"Я достаточно хорошо его знаю, и иногда такое бывает", — цитирует Дешама Daily Mirror.