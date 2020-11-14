Дешам рассказал о душевных мучениях Погба в "Юнайтед"
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, что дефицит игрового времени в "Манчестер Юнайтед" сказался не только на качестве футбола Поля Погба, но и на психологическом состоянии полузащитника.
Последние 18 месяцев Погба не имел твердого места в стартовом составе "Юнайтед". Но если прежде Полю мешали травмы, то теперь он просто неважно играет.
Свои проблемы Погба принес и в сборную Франции, которая в минувшую среду сенсационно проиграла дома Финляндии. После поражения со счетом 0:2 Дешам попытался описать состояние Поля.
"Конечно, он не в лучшей своей форме. Я знал это до матча. Этот матч был призван помочь ему почувствовать ритм. Он знал, что сыграет только час".
"Очевидно, это не лучший его период, и в такой период сложно сохранять позитивный настрой. Как и с любым другим игроком, чья клубная ситуация оставляет желать лучшего, это влияет на его психологическое состояние".
"Я достаточно хорошо его знаю, и иногда такое бывает", — цитирует Дешама Daily Mirror.
14.11.2020 07:00
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Будем честны. Погба так и не сформировался в настоящего профессионала, оставшись инфантильным мальчиком с раздутым самомнением словно он без пяти минут обладатель ЗМ. И все это под гиперопекой жирного еврея, который превратил своих клиентов в дойных коров и о деньгах думает гораздо больше, чем о спортивной составляющей. Ничего удивительного в таком исходе я не вижу. В 27 лет так зависеть от настроения и не мочь взять себя в руки – это уже диагноз, который не поддается лечению.
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