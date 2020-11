Повторный тест подтвердил коронавирус у Салаха

Федерация футбола Египта прояснила ситуацию с Мохамедом Салахом. Нападающий "Ливерпуля" все-таки заразился коронавирусом, и теперь насчет этого нет сомнений.

В пятницу днем Федерация футбола Египта сообщила в твиттере, что тест Салаха на COVID-19 дал положительный результат, но при этом у Мохамеда нет никаких симптомов.



Это сообщение было довольно скоро удалено, в связи с чем появились подозрения насчет возможной ошибки. Оказывается, сообщает Liverpool Echo, было принято решение сделать повторный тест.



Повторный тест также показал наличие коронавируса в организме Салаха, что и было подтверждено официальным заявлением в пятницу вечером. Мохамед сразу же сел на 10-дневный карантин и теперь пропустит оба матча египтян против сборной Того в отборе к Кубку Африки.



Примечательно, что Салах — единственный среди игроков и персонала египетской сборной, у кого был выявлен коронавирус, и судя по всему, Мохамед подхватил его на стороне.



В начале текущей недели Салах побывал на вечеринке в честь свадьбы своего брата и, возможно, пренебрег мерами безопасности, как свидетельствует опубликованное видео, однако не все верят своим глазам.



"Салах был предельно осторожен на протяжении свадебной церемонии, которая продлилась один час. Он все время был в маске и снял ее только для фотосессии".



"Сейчас Салах в порядке, у него нет никаких симптомов, я разговаривал с его отцом и дядей".



"Единственным другим игроком на свадьбе был Трезеге, который приехал вместе с Салахом. Он тоже был предельно осторожен", — сообщил изданию Goal Махер Штайех, мэр родного города Салаха.



Добавим, 10-дневный карантин Салаху придется отбывать в Египте. Это исключает участие Мохамеда в матче с лидирующем в Премьер-Лиге "Лестером" 22 ноября.





Dancing to the tunes of Omar Kamal and Hassan Shakosh Mahraganat, Football Star of Egypt and Liverpool Mo Salah celebrates the wedding of his brother, Nasr.#EgyptToday #Egypt @MoSalah #MoSalah #Liverpool @mosalah #Mohamedsalah @LFCTransferRoom | pic.twitter.com/NRqOR0EPvq