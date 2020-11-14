Сын Джерри Кая прояснил ситуацию с возвращением "ганнерозавра"

Сын Джерри Кая прояснил ситуацию с возвращением легендарного маскота в костюме динозавра в "Арсенал".

Напомним, в прошлом месяце "Арсенал" уволил Кая-старшего, который на протяжении 27 лет исполнял роль "ганнерозавра". К этому решению клуб подтолкнул экономический кризис и неясные перспективы по возвращению зрителей на трибуны.



"Арсенал" был нещадно критикуем фанатами за такую манеру обращения со своим внештатным работником, а опальный полузащитник "канониров" Месут Озил даже вызвался взять на себя зарплату Кая.



Во вторник лондонский клуб в своем твиттере сделал репост фотографии с "ганнерозавром" на "Эмирейтс", что породило слухи о возвращении Джерри.



Однако сегодня сын Джерри Даниэль опубликовал официальное письмо, в котором говорится, что его отец не вернется в клуб. "Арсенал" заберет себе популярный образ маскота, костюм которого теперь будут носить различные люди.



"Мой отец преданно служил "Арсеналу" в роли обожаемого "ганнерозавра", своего альтер эго, на протяжении 27 лет (первые 14 — в качестве волонтера!) и помог создать персонажа, который был широко узнаваем в мировом футболе и за его пределами".



"Реагируя на пандемию и сокращая расходы, "Арсенал" решил упразднить роль "ганнерозавра" ввиду отсутствия зрителей на трибунах и возможностей взаимодействовать с публикой".



"К сожалению, "Арсенал" не смог найти возможность включить моего отца в свои планы в условиях "новой нормальности" или хотя бы позволить ему самому передать свое наследие. Возможно, они все-таки видят его как вымершего динозавра!" — говорится в письме Даниэля Кая.