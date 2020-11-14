Сын Джерри Кая прояснил ситуацию с возвращением "ганнерозавра"

Ганнерозавр Сын Джерри Кая прояснил ситуацию с возвращением легендарного маскота в костюме динозавра в "Арсенал".

Напомним, в прошлом месяце "Арсенал" уволил Кая-старшего, который на протяжении 27 лет исполнял роль "ганнерозавра". К этому решению клуб подтолкнул экономический кризис и неясные перспективы по возвращению зрителей на трибуны.

"Арсенал" был нещадно критикуем фанатами за такую манеру обращения со своим внештатным работником, а опальный полузащитник "канониров" Месут Озил даже вызвался взять на себя зарплату Кая.

Во вторник лондонский клуб в своем твиттере сделал репост фотографии с "ганнерозавром" на "Эмирейтс", что породило слухи о возвращении Джерри.

Однако сегодня сын Джерри Даниэль опубликовал официальное письмо, в котором говорится, что его отец не вернется в клуб. "Арсенал" заберет себе популярный образ маскота, костюм которого теперь будут носить различные люди.

"Мой отец преданно служил "Арсеналу" в роли обожаемого "ганнерозавра", своего альтер эго, на протяжении 27 лет (первые 14 — в качестве волонтера!) и помог создать персонажа, который был широко узнаваем в мировом футболе и за его пределами".

"Реагируя на пандемию и сокращая расходы, "Арсенал" решил упразднить роль "ганнерозавра" ввиду отсутствия зрителей на трибунах и возможностей взаимодействовать с публикой".

"К сожалению, "Арсенал" не смог найти возможность включить моего отца в свои планы в условиях "новой нормальности" или хотя бы позволить ему самому передать свое наследие. Возможно, они все-таки видят его как вымершего динозавра!" — говорится в письме Даниэля Кая.


Метки Арсенал

Автор mihajlo   

Дата 14.11.2020 00:05

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  1. dallaslp 14.11.2020 01:02 # dallaslp
    Кто там под маской, какая фамилия - всем чисто поебать. Арсенал откупился таким мувом. По-большому счету все забудут, кроме самых упоротых фапловчан.
    В большом мире, к сожалению, таких пешек как Кай никто чествовать не будет. Теперь он обиженка, а Арсенал чист. Читая новость у меня не было ни грамма сочувствия к маскоту, это мясорубка.

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  2. master-fakaster 14.11.2020 00:44 # master-fakaster
    Ебать жлобы там в руководстве

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  3. xah 14.11.2020 00:30 # xah
    Гнилой клуб, раньше хоть в 4ке был, щас в 7 с трудом залезит. Обосрались со своими контрактами

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  4. liverpo0ol 14.11.2020 00:15 # liverpo0ol
    Сколько этот бедняк получал в неделю? 400к?

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