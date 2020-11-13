Грилиш: "Люблю Маунта"

Полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш заявил, что его раздражают дебаты насчет него и Мейсона Маунта из "Челси".

Всего в семи матчах этого сезона Премьер-Лиги Грилиш поучаствовал в девяти голах, однако до недавних пор главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт предпочитал использовать в центре поля Маунта и был нещадно критикуем за свой выбор.



Тем не менее, накануне оба игрока появились в стартовом составе англичан и помогли своей команде комфортно победить сборную Ирландии со счетом 3:0 в товарищеском матче. После игры Грилиш заявил, что не нужно воспринимать их с Маунтом в качестве конкурентов.



"Я люблю Мейсона. Это слегка раздражает, потому что ему слегка достается из-за меня. Мы всегда были близки с Мейсоном, и он абсолютно потрясающий игрок. Если честно, я не думаю, что мы сражаемся за одну и ту же позицию".



"Если что и можно сказать о Мейсоне, то только то, что он недооценен. Он заслуживаю всю ту похвалу, которую получает. Люди, которые понимают футбол, знают, насколько он хорош", — цитирует Грилиша Sky Sports.