Тони Пьюлис возглавил "Шеффилд Уэнсдей"
Тони Пьюлис, известный по своей работе со "Стоуком", возобновил тренерскую карьеру, возглавив клуб Чемпионшипа "Шеффилд Уэнсдей".
Выиграв только три из 11 первых матчей в новом сезоне Чемпионшипа, в минувший понедельник "Шеффилд Уэнсдей" указал на дверь Гарри Монку.
С назначением на "Хиллсборо" связывали бывших игроков сборной Англии Сола Кэмпбелла и Фила Невилла, однако "орлы" остановили свой выбор на опытнейшем Пьюлисе.
Тони находился без работы с конца сезона 2018/19, когда он покинул "Мидлсбро". "Уэнсдей" становится 11-м клубом в карьере 62-летнего валлийца, чей дебют назначен на выездной матч против "Престона" в конце следующей недели.
Добавим, что в данный момент "Уэнсдей" занимает предпоследнее место в Чемпионшипе. При этом нужно учесть, что с "сов" сняли 12 очков, затем смягчив наказание до шести через апелляцию, за нарушение правил ФФП Футбольной Лиги.
13.11.2020 22:00
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