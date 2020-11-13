УЕФА наказал Моуриньо отложенной дисквалификацией

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо схлопотал отложенную дисквалификацию на один матч в еврокубках.

Как сообщает Daily Mail, УЕФА счел Моуриньо виновным в том, что выездной для "шпор" матч против "Антверпена" в Лиге Европы 29 октября начался с задержкой.



Помимо лично Моуриньо, чья дисквалификация будет активирована в случае повторной провинности, дисциплинарный комитет УЕФА наказал и клуб Жозе.



"Тоттенхэм" выплатит штраф в 25 тысяч евро (23 тыс. фунтов) за позднее начало матча. Еще 3 тыс. евро со "шпор" возьмут за нарушение регламента УЕФА в отношении экипировки.



Добавим, что тот матч подопечные Моуриньо сенсационно проиграли со счетом 1:0.