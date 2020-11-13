Хименес подтвердил интерес "Юнайтед"

Нападающий "Вулверхэмптона" Рауль Хименес рассказал, что "Манчестер Юнайтед" пытался его купить минувшим летом.

В летнее трансферное окно "Юнайтед" укрепил свое нападение с помощью Эдинсона Кавани, подписанного свободным агентом перед самым дедлайном.



Но прежде чем обратиться к варианту с экс-игроком ПСЖ, "красные дьяволы" изучили возможность покупки 29-летнего Хименеса, который наколотил 27 голов за свой клуб в прошлом сезоне.



"В один из дней во время летнего отпуска я проснулся и узнал, что "Ювентус" хочет меня, "Манчестер Юнайтед" хочет меня. Насколько мне известно, они обратились насчет меня".



"Однако договоренность так и не была достигнута и даже не была близка. Я очень счастлив в "Вулверхэмптоне".



"В то время переход не случился. Если он случится в какой-то момент в будущем, это должно пойти на пользу мне, "Вулверхэмптону" и мой новой команде. Но я очень счастлив в "Вулверхэмптоне", где я считаюсь очень важным игроком", — сообщил Хименес TUDN.