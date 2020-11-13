"Юнайтед" не планирует возвращать Роналду

У "Манчестер Юнайтед" нет планов по возвращению нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Ранее на текущей неделе португальская пресса сообщила, что "Юнайтед" сделал "официальное предложение" Роналду через его агента Жорже Мендеша, зазывая Криштиану назад на "Олд Траффорд" следующим летом.



Однако источник Manchester Evening News в "Юнайтед" сообщил изданию, что в клубе высмеяли подобного рода слухи. Возвращение Роналду даже не обсуждалось.



Контракт Роналду в Турине рассчитан до 2022 года, и чтобы вернуть Криштиану, "красным дьяволам" потребовалось бы не только заплатить трансферную стоимость, но и потянуть колоссальный контракт игрока, которому этой зимой исполнится 36 лет.



В приоритете у "Юнайтед" остается Джейдон Санчо из дортмундской "Боруссии". "Дьяволы" так и не решились заплатить 109 миллионов фунтов, которые были затребованы за игрока сборной Англии в минувшее трансферное окно, но попробуют снова в конце сезона.