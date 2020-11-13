Салах заразился коронавирусом

Мохамед Салах У нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха был выявлен коронавирус.

В прошлое воскресенье Салах отметился голом с пенальти против "Манчестер Сити" (1:1), после чего уехал в сборную Египта.

Как раз в национальной команде Салах и заразился COVID-19. Мохамед оказался единственным среди игроков и персонала сборной, чей тест дал положительный результат, сообщает BBC.

Теперь 28-летний нападающий, чья болезнь протекает бессимптомно, вынужден самоизолироваться, и в результате пропустит оба матча египетской сборной против Того в отборе к Кубку Африки.

Также Салаху, возможно, придется пропустить два ближайших матча "Ливерпуля" — против "Лестера" в Премьер-Лиге 21 ноября и против "Аталанты" в Лиге Чемпионов четырьмя днями позже.


Метки Ливерпуль, Салах, сборная Египта

Автор mihajlo   

Дата 13.11.2020 19:00

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  1. superperez101 13.11.2020 19:04 # superperez101
    да уже похуй
    итак все горит алым пламенем

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  2. scauzer11 13.11.2020 19:02 # scauzer11
    сожгите на уй эти сборы на сборные и уефа с фифа сожгите тоже!

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  3. tigerpool 13.11.2020 19:02 # tigerpool
    Блядь, ну нахуя нам эти игры за сборные

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