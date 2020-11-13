Салах заразился коронавирусом
У нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха был выявлен коронавирус.
В прошлое воскресенье Салах отметился голом с пенальти против "Манчестер Сити" (1:1), после чего уехал в сборную Египта.
Как раз в национальной команде Салах и заразился COVID-19. Мохамед оказался единственным среди игроков и персонала сборной, чей тест дал положительный результат, сообщает BBC.
Теперь 28-летний нападающий, чья болезнь протекает бессимптомно, вынужден самоизолироваться, и в результате пропустит оба матча египетской сборной против Того в отборе к Кубку Африки.
Также Салаху, возможно, придется пропустить два ближайших матча "Ливерпуля" — против "Лестера" в Премьер-Лиге 21 ноября и против "Аталанты" в Лиге Чемпионов четырьмя днями позже.
13.11.2020 19:00
Просмотров: 208
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
да уже похуй
итак все горит алым пламенем
(ответить)
сожгите на уй эти сборы на сборные и уефа с фифа сожгите тоже!
(ответить)
Блядь, ну нахуя нам эти игры за сборные
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий