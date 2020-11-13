Барнс: "Клоппа уволили бы в первые два года, будь он темнокожим"
Легенда "Ливерпуля" Джон Барнс уверен, что "красные" уволили бы Юргена Клоппа в первые два года, если бы немецкий тренер был темнокожим.
На текущей неделе в английском футболе прогремел скандал — назвавших темнокожих футболистов "цветными" Грег Кларк лишился своих должностей главы FA и вице-президента ФИФА.
Барнс чувствует, что английскому футболу нужны реальные реформы, а не просто смена руководителя, чтобы побороть дискриминацию, существующую не только в отношении темнокожих, но и в отношении белокожих английских тренеров, к которым топ-клубы относятся предвзято.
"Можно изменить структуру, но пока вы не измените свое восприятие, ничего не изменится".
"Я использую Клоппа в качестве примера. Насколько успешен он был в первые два года, когда оказывался в 25 очках от вершины? Но мы верили, что он правильный человек".
"При других обстоятельствах он бы лишился работы. Будь он темнокожим, он бы лишился работы в эти первые два года".
"Это немного странно, но в английском футбола есть группа людей, которых дискриминируют на самом высоком уровне в Премьер-Лиге".
"Сейчас у шести первых больших команд не может быть белокожего английского тренера. Да, вы укажете пальцем на Фрэнка Лэмпарда, но он здесь потому, что у него есть особая связь с "Челси". Это единственная причина, почему он тренирует "Челси". При других обстоятельствах он бы не получил эту работу", — сообщил Барнс PlayOJO.
13.11.2020 18:00
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Последние комментарии:
получается Лэмпард ниггер чтоли, или как?))
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Тонко про Лампарда
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Да эти черные сами открыто проявляют расизм, например подобные вью. Лучше бы их осадили бы, ну хоть иногда, чтобы суки успокоились. Иначе такими темпами скоро белые совсем перестанут иметь хоть какую-то значимость
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Передайте ему, пускай идет нахуй. Черный фашизм блять какой-то.
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Такие вьюшки как раз и порождают расизм, кстати.
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Были бы у старухи колеса, она была бы трамваем.
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Все нигеры идут на хуй.
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тупой ска нигрила.
будь Клопп черным, желтым, зеленым, красным его бы не уволили, так как он дал результат, РЕЗУЛЬТАТ ска. даже в первый, не полный сезон он начал давать результат уже. примерно через 2 месяца ( у команды был виден четкий стиль и команда играла так, как хотел именно тренер) + подтверждение того финал ЛЕ.
да, исполнители были донные на некоторых позициях, но у команды была ИГРА. + через 1.5 или 2 года с ним переподписали его 5 летний контракт.
тупой ска нига, главное поныть, стань спецом в своем деле и не воняй, уеба
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Т.е у пенсов все тренеры были чернокожими?
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Барнс: "Клоппа уволили бы в первые два года, будь он темнокожим"
конечно, будь он негром он бы не додумался начать ротировать судьям, потому что нигеры тупее белых, все логично впринципе, только барнс ведь сам щас негров более отсталыми назвал, которые неспособны преодолевать благодаря уму и изобретательности
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из серии - если у бабушки был бы хуй , она была бы дедушкой
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