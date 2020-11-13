Барнс: "Клоппа уволили бы в первые два года, будь он темнокожим"

Легенда "Ливерпуля" Джон Барнс уверен, что "красные" уволили бы Юргена Клоппа в первые два года, если бы немецкий тренер был темнокожим.

На текущей неделе в английском футболе прогремел скандал — назвавших темнокожих футболистов "цветными" Грег Кларк лишился своих должностей главы FA и вице-президента ФИФА.



Барнс чувствует, что английскому футболу нужны реальные реформы, а не просто смена руководителя, чтобы побороть дискриминацию, существующую не только в отношении темнокожих, но и в отношении белокожих английских тренеров, к которым топ-клубы относятся предвзято.



"Можно изменить структуру, но пока вы не измените свое восприятие, ничего не изменится".



"Я использую Клоппа в качестве примера. Насколько успешен он был в первые два года, когда оказывался в 25 очках от вершины? Но мы верили, что он правильный человек".



"При других обстоятельствах он бы лишился работы. Будь он темнокожим, он бы лишился работы в эти первые два года".



"Это немного странно, но в английском футбола есть группа людей, которых дискриминируют на самом высоком уровне в Премьер-Лиге".



"Сейчас у шести первых больших команд не может быть белокожего английского тренера. Да, вы укажете пальцем на Фрэнка Лэмпарда, но он здесь потому, что у него есть особая связь с "Челси". Это единственная причина, почему он тренирует "Челси". При других обстоятельствах он бы не получил эту работу", — сообщил Барнс PlayOJO.