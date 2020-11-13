Браун сыграл против сборной Англии с коронавирусом

Алан Браун и Майкл Кин У полузащитника сборной Ирландии Алана Брауна был выявлен коронавирус на следующий день после товарищеского матча против Англии.

Накануне англичане отпраздновали убедительную победу над своими соседями со счетом 3:0, а 25-летний Браун провел на поле "Уэмбли" все 90 минут.

Таким образом, Алан, представляющий клуб Чемпионшипа "Престон", сыграл против англичан, уже будучи инфицированным, что и подтвердили пришедшие сегодня результаты тестирования на COVID-19.

Как отмечает The Telegraph, ранее на текущей неделе тест Брауна оказался отрицательным, а выявленная сегодня утром болезнь протекает бессимптомно. Теперь Алану придется самоизолироваться и пропустить матч против Уэльса в воскресенье.

Ожидается, что этот инцидент не нарушит подготовку английской сборной к воскресному матчу Лиги Наций против Бельгии.


Метки Браун, Престон, сборная Англии, сборная Ирландии

Автор mihajlo   

Дата 13.11.2020 17:00

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  1. megamind13 13.11.2020 17:32 # megamind13
    Круто че, условного Грилиша или Кейна заразил небось и полкоманды вылетят на ближайший матч АПЛ.

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