Браун сыграл против сборной Англии с коронавирусом
У полузащитника сборной Ирландии Алана Брауна был выявлен коронавирус на следующий день после товарищеского матча против Англии.
Накануне англичане отпраздновали убедительную победу над своими соседями со счетом 3:0, а 25-летний Браун провел на поле "Уэмбли" все 90 минут.
Таким образом, Алан, представляющий клуб Чемпионшипа "Престон", сыграл против англичан, уже будучи инфицированным, что и подтвердили пришедшие сегодня результаты тестирования на COVID-19.
Как отмечает The Telegraph, ранее на текущей неделе тест Брауна оказался отрицательным, а выявленная сегодня утром болезнь протекает бессимптомно. Теперь Алану придется самоизолироваться и пропустить матч против Уэльса в воскресенье.
Ожидается, что этот инцидент не нарушит подготовку английской сборной к воскресному матчу Лиги Наций против Бельгии.
13.11.2020 17:00
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Круто че, условного Грилиша или Кейна заразил небось и полкоманды вылетят на ближайший матч АПЛ.
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