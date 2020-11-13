Эшпириту Санту признан лучшим тренером Премьер-Лиги в октябре

Нуну Эшпириту Санту из "Вулверхэмптона" был признан лучшим тренером в Премьер-Лиге по итогам прошлого месяца.

Начав сезон 2020/21 с двух поражений в трех первых матчах, октябрь "волки" прошли непобежденными и набрали 10 очков из 12 возможных.



Подопечные Эшпириту Санту одолели "Фулхэм", "Лидс" и "Кристал Пэлас", а также сыграли вничью с "Ньюкаслом". В этих четырех матчах "волки" пропустили всего один гол.



"Мы стали надежнее и организованнее. Мы ожидали, что наша игра улучшится, но этот процесс еще не завершен".



"В октябре нам удалось исправиться за предыдущий месяц, но все матчи были очень, очень сложными. Это был не самый идеальный месяц, но очень хороший с точки зрения игры", — сообщил Нуну.



Прежде Эшпириту Санту признавался Тренером Месяца также в сентябре 2018 и июне 2020. На сей раз в борьбе за награду 46-летний португалец опередил Ральфа Хазенхюттля, Жозе Моуриньо, Дэвида Мойеса и Дина Смита.



