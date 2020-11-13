Сон — лучший игрок Премьер-Лиги в октябре

Сон Хен Мин Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин был признан лучшим игроком в Премьер-Лиге по итогам октября.

Сон отличился во всех трех матчах прошлого месяца, особенно хорошо проявив себя против "Манчестер Юнайтед", когда "шпоры" победили 1:6, а сам южнокореец оформил дубль и отдал результативную передачу.

Против "Вест Хэма" 28-летний нападающий забил гол и отдал результативную передачу, а также отметился победным мячом против "Бернли" в концовке.

Звание Игрока Месяца достается Сону уже в третий раз за карьеру — после сентября 2016 и апреля 2017. В борьбе за эту награду экс-нападающий "Байера" опередил одноклубника Харри Кейна, а также Че Адамса, Конора Коуди, Пабло Форнальса, Джека Грилиша, Тиаго Силву и Кайла Уолкера.


Метки награды, Премьер-Лига, Сон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 13.11.2020 15:00

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  1. monsieurgood 13.11.2020 15:03 # monsieurgood
    сону нужно хотя бы в середняк перейти, чтобы на медали претендовать, хватит сидеть в околочемпионшипном ттх

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  2. anabanana94 13.11.2020 15:02 # anabanana94
    Миха красавчик!

    ТОТТЕНХЭМ НА ТРОНЕ!

    Черти на страпоне!

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