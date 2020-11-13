Сон — лучший игрок Премьер-Лиги в октябре

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин был признан лучшим игроком в Премьер-Лиге по итогам октября.

Сон отличился во всех трех матчах прошлого месяца, особенно хорошо проявив себя против "Манчестер Юнайтед", когда "шпоры" победили 1:6, а сам южнокореец оформил дубль и отдал результативную передачу.



Против "Вест Хэма" 28-летний нападающий забил гол и отдал результативную передачу, а также отметился победным мячом против "Бернли" в концовке.



Звание Игрока Месяца достается Сону уже в третий раз за карьеру — после сентября 2016 и апреля 2017. В борьбе за эту награду экс-нападающий "Байера" опередил одноклубника Харри Кейна, а также Че Адамса, Конора Коуди, Пабло Форнальса, Джека Грилиша, Тиаго Силву и Кайла Уолкера.