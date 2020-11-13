Эриксен: "Это не то, о чем я мечтал"

Кристиан Эриксен Полузащитник Кристиан Эриксен намекнул, что жалеет о своем решении сменить "Тоттенхэм" на "Интер" в январе этого года.

Напомним, в последнее зимнее трансферное окно, когда от его контракта оставалось полгода, Эриксен был продан "шпорами" в "Интер" за 17 миллионов фунтов.

Кристиан долгое время настаивал на уходе из "Тоттенхэма", жаждая выигрывать трофеи. Однако реальность оказалась суровой.

28-летний датчанин не смог стать основным игроком в команде Антонио Конте, а в этом сезоне и вовсе превратился в глубокого резервиста — лишь три выхода в старте, ноль голов и ноль результативных передач.

"Это не то, о чем я мечтал. Все игроки хотят играть как можно больше, но это решает тренер, кто выходит на поле".

"Это странная ситуация, потому что фанаты хотят чаще видеть меня играющим за команду, как и я сам, но у тренера другие идеи, и я, будучи игроком, должен уважать это", — сообщил Эриксен TV2.


Метки Интер, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 13.11.2020 14:00

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  1. j-silver 13.11.2020 14:18 # j-silver
    вот эриксен лошара эхехехе

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  2. anabanana94 13.11.2020 14:16 # anabanana94
    Как бы он не красиво ушёл из Тоттенхэма, всегда буду его помнить и любить! Без Эриксена не был бы сейчас Тоттенхэм таким, какой он на данный момент является, эх Эриксен, совсем чуть-чуть не дотерпел до трофеев..

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  3. uyga 13.11.2020 14:06 # uyga
    Вот кого не жаль совсем

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