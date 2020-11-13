Сон не относит себя к числу лучших игроков Премьер-Лиги

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин заявил, что не считает себя одним из лучших игроков в Премьер-Лиге.

В каждом из четырех предыдущих сезонов Сон забивал двузначное количество голов в рамках Премьер-Лиги, сформировав устрашающий дуэт в нападении "шпор" с Харри Кейном.



Согласно слухам, сейчас "Тоттенхэм" собирается наградить Сона за продемонстрированный прогресс новым контрактом с зарплатой в 200 тысяч фунтов в неделю.



При этом сам 28-летний южнокореец остается скромным и признается, что никогда не ставил себя в один ряд со звездами вроде Мохамеда Салаха из "Ливерпуля" или Кевина Де Брюйне из "Манчестер Сити".



"Я никогда не думал про себя, что нахожусь среди лучших игроков Премьер-Лиги. Если честно, у меня и мысли такой не было. Я просто всегда стараюсь играть как можно лучше за "Тоттенхэм" и за национальную команду, проявляя все свои качества", — цитирует Сона Football.London.