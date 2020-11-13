Агуэро возвращается к тренировкам

Серхио Агуэро Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро близок к возвращению в строй после травмы задней поверхности бедра.

Пропустив четыре месяца после перенесенной в июне операции на колене, Агуэро успел сыграть лишь три матча за "горожан", прежде чем вернулся в лазарет с новой травмой.

Однако Daily Mail стало известно, что Серхио уже приступил к тренировкам по индивидуальной программе, а со следующей недели сможет заниматься в общей группе.

Выздоровление Агуэро происходит очень вовремя для главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы, чья команда сразу после этого международного перерыва совершит выезд к "Тоттенхэму".

На этом хорошие для "горожан" новости не заканчиваются. Идет на поправку и полузащитник Фернандиньо, который получил травму ноги против "Порту" в прошлом месяце. Он тоже пока занимается в одиночестве.


Метки Агуэро, Манчестер Сити, травмы

Автор mihajlo   

Дата 13.11.2020 11:00

Количество просмотров Просмотров: 117

Поиск: