Агуэро возвращается к тренировкам
Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро близок к возвращению в строй после травмы задней поверхности бедра.
Пропустив четыре месяца после перенесенной в июне операции на колене, Агуэро успел сыграть лишь три матча за "горожан", прежде чем вернулся в лазарет с новой травмой.
Однако Daily Mail стало известно, что Серхио уже приступил к тренировкам по индивидуальной программе, а со следующей недели сможет заниматься в общей группе.
Выздоровление Агуэро происходит очень вовремя для главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы, чья команда сразу после этого международного перерыва совершит выезд к "Тоттенхэму".
На этом хорошие для "горожан" новости не заканчиваются. Идет на поправку и полузащитник Фернандиньо, который получил травму ноги против "Порту" в прошлом месяце. Он тоже пока занимается в одиночестве.
13.11.2020 11:00
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