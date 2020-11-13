Силва надеется, что "Челси" продлит его контракт

Тиаго Силва Защитник "Челси" Тиаго Силва надеется, что лондонский клуб продлит его контракт.

Напомним, в конце августа Силва заключил с "Челси" однолетний контракт, который предусматривает опцию продления на 12 месяцев.

Тиаго великолепно себя чувствует в Премьер-Лиге, сформировав надежную связку в центре обороны "синих" с Куртом Зума.

36-летний бразилец счастлив работать с главным тренером "Челси" Фрэнком Лэмпардом и надеется, что их сотрудничество продолжится и в следующем сезоне.

"Я очень горжусь тем, что меня тренирует тот, кто был одним из лучших полузащитников в мире и кому мне довелось противостоять как игроку".

"Мы обмениваемся своими мыслями в раздевалке, и это очень хорошая вещь. Он много разговаривает со мной, а я стараюсь изо всех сил на поле и за его пределами. Я стараюсь играть как можно лучше и использую свой опыт, чтобы помогать молодым игрокам".

"Это мой первый опыт в Премьер-Лиге, но я надеюсь, что продолжу хорошо играть и что мой контракт будет продлен", — цитирует Силву Football.London.


Метки контракты, Силва, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.11.2020 10:00

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  1. asnural 13.11.2020 11:05 # asnural
    С каких это пор крепостные рабы стали рулить в ормяндии...или ормяхи ваще ущербны?

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  2. sausage 13.11.2020 11:05 # sausage
    «Он много разговаривает со мной, но я ничего не понимаю...»

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  3. wearechelsea 13.11.2020 10:51 # wearechelsea
    Смело. Будет в рот давать всяким Фирминбаям

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  4. blueswin 13.11.2020 10:46 # blueswin
    Это проблема всех времён, списывают раньше чем надо...Терри, Карвальо, Лэмпард, Дрогба, Чех и т.д. Некоторых из них даже возвращали через еще несколько лет. Они же не молодели, а значит ошибочно рано отпускали.

    Если человеку не мешает играть возраст, зачем его списывать? Какая вам разница, 26 ему или 36.

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  5. yela 13.11.2020 10:19 # yela
    С такой игрой пускай хоть до 40 играет. Очень сильная личность этот Сильва, его влияние на игру в защите сложно не отметить.

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  6. j-silver 13.11.2020 10:11 # j-silver
    за этот год должен обучить молодняк из обороны и воротчика, добавить им уверенности и спокойствия и можно продавать его за оверпрайс в зенит

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  7. yamateh 13.11.2020 10:03 # yamateh
    В идеале обоих цз нужно поменять летом, Силву отпустить, Зума с лавки норм.

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