Силва надеется, что "Челси" продлит его контракт
Защитник "Челси" Тиаго Силва надеется, что лондонский клуб продлит его контракт.
Напомним, в конце августа Силва заключил с "Челси" однолетний контракт, который предусматривает опцию продления на 12 месяцев.
Тиаго великолепно себя чувствует в Премьер-Лиге, сформировав надежную связку в центре обороны "синих" с Куртом Зума.
36-летний бразилец счастлив работать с главным тренером "Челси" Фрэнком Лэмпардом и надеется, что их сотрудничество продолжится и в следующем сезоне.
"Я очень горжусь тем, что меня тренирует тот, кто был одним из лучших полузащитников в мире и кому мне довелось противостоять как игроку".
"Мы обмениваемся своими мыслями в раздевалке, и это очень хорошая вещь. Он много разговаривает со мной, а я стараюсь изо всех сил на поле и за его пределами. Я стараюсь играть как можно лучше и использую свой опыт, чтобы помогать молодым игрокам".
"Это мой первый опыт в Премьер-Лиге, но я надеюсь, что продолжу хорошо играть и что мой контракт будет продлен", — цитирует Силву Football.London.
13.11.2020 10:00
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С каких это пор крепостные рабы стали рулить в ормяндии...или ормяхи ваще ущербны?
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«Он много разговаривает со мной, но я ничего не понимаю...»
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Смело. Будет в рот давать всяким Фирминбаям
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Это проблема всех времён, списывают раньше чем надо...Терри, Карвальо, Лэмпард, Дрогба, Чех и т.д. Некоторых из них даже возвращали через еще несколько лет. Они же не молодели, а значит ошибочно рано отпускали.
Если человеку не мешает играть возраст, зачем его списывать? Какая вам разница, 26 ему или 36.
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С такой игрой пускай хоть до 40 играет. Очень сильная личность этот Сильва, его влияние на игру в защите сложно не отметить.
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за этот год должен обучить молодняк из обороны и воротчика, добавить им уверенности и спокойствия и можно продавать его за оверпрайс в зенит
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В идеале обоих цз нужно поменять летом, Силву отпустить, Зума с лавки норм.
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