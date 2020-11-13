Силва надеется, что "Челси" продлит его контракт

Защитник "Челси" Тиаго Силва надеется, что лондонский клуб продлит его контракт.

Напомним, в конце августа Силва заключил с "Челси" однолетний контракт, который предусматривает опцию продления на 12 месяцев.



Тиаго великолепно себя чувствует в Премьер-Лиге, сформировав надежную связку в центре обороны "синих" с Куртом Зума.



36-летний бразилец счастлив работать с главным тренером "Челси" Фрэнком Лэмпардом и надеется, что их сотрудничество продолжится и в следующем сезоне.



"Я очень горжусь тем, что меня тренирует тот, кто был одним из лучших полузащитников в мире и кому мне довелось противостоять как игроку".



"Мы обмениваемся своими мыслями в раздевалке, и это очень хорошая вещь. Он много разговаривает со мной, а я стараюсь изо всех сил на поле и за его пределами. Я стараюсь играть как можно лучше и использую свой опыт, чтобы помогать молодым игрокам".



"Это мой первый опыт в Премьер-Лиге, но я надеюсь, что продолжу хорошо играть и что мой контракт будет продлен", — цитирует Силву Football.London.