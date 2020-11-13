Звезду Премьер-Лиги подозревают в изнасиловании

Звездный игрок Премьер-Лиги был арестован полицией по подозрению в изнасиловании.

Издание Daily Mail знает имя данного футболиста, но не может его раскрыть в силу юридических причин.



Данное лицо подозревается не только в преступлении сексуального характера, но и также в неправомерном лишении свободы. Сам инцидент случился дома у игрока в прошлом месяце.



Прямо сейчас футболист выпущен под залог, а расследование продолжается.



Добавим, предыдущий известный случай, когда игрока Премьер-Лиги подозревали в изнасиловании, был связан с вингером "Челси" Каллумом Хадсон-Одои. После расследования дело в отношении него было закрыто без выдвижения обвинений.