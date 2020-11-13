Звезду Премьер-Лиги подозревают в изнасиловании
Звездный игрок Премьер-Лиги был арестован полицией по подозрению в изнасиловании.
Издание Daily Mail знает имя данного футболиста, но не может его раскрыть в силу юридических причин.
Данное лицо подозревается не только в преступлении сексуального характера, но и также в неправомерном лишении свободы. Сам инцидент случился дома у игрока в прошлом месяце.
Прямо сейчас футболист выпущен под залог, а расследование продолжается.
Добавим, предыдущий известный случай, когда игрока Премьер-Лиги подозревали в изнасиловании, был связан с вингером "Челси" Каллумом Хадсон-Одои. После расследования дело в отношении него было закрыто без выдвижения обвинений.
13.11.2020 09:00
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Последние комментарии:
Абсолютное большинство подобных случаев - попытка срубить бабла с дуриков, но попадаются и отморозки. Кто на этот раз? Хоть бы нигер какой-нибудь опять.
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Гринвуд. Добровольно ему никто не даст.
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Ну раз звезда апл, то игроков лузерхуя исключаем.
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Очередь Абрахама?
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опять новость про челсеев)
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