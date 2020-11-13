Звезду Премьер-Лиги подозревают в изнасиловании

Мяч Звездный игрок Премьер-Лиги был арестован полицией по подозрению в изнасиловании.

Издание Daily Mail знает имя данного футболиста, но не может его раскрыть в силу юридических причин.

Данное лицо подозревается не только в преступлении сексуального характера, но и также в неправомерном лишении свободы. Сам инцидент случился дома у игрока в прошлом месяце.

Прямо сейчас футболист выпущен под залог, а расследование продолжается.

Добавим, предыдущий известный случай, когда игрока Премьер-Лиги подозревали в изнасиловании, был связан с вингером "Челси" Каллумом Хадсон-Одои. После расследования дело в отношении него было закрыто без выдвижения обвинений.


Метки Премьер-Лига, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 13.11.2020 09:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 13.11.2020 09:48 # sausage
    Абсолютное большинство подобных случаев - попытка срубить бабла с дуриков, но попадаются и отморозки. Кто на этот раз? Хоть бы нигер какой-нибудь опять.

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  2. brown-ale 13.11.2020 09:34 # brown-ale
    Гринвуд. Добровольно ему никто не даст.

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  3. geniusss 13.11.2020 09:27 # geniusss
    Ну раз звезда апл, то игроков лузерхуя исключаем.

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  4. vyrentz 13.11.2020 09:25 # vyrentz
    Очередь Абрахама?

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  5. scauzer11 13.11.2020 09:04 # scauzer11
    опять новость про челсеев)

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