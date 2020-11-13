Коуди и Рэшфорд не приедут в сборную Англии

Защитник "Вулверхэмптона" Конор Коуди и нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд не помогут сборной Англии в матчах Лиги Наций против Исландии и Бельгии.

Оба игрока не принимали участие в товарищеском матче англичан против Ирландии в четверг вечером (3:0), даже не успев приехать в расположение национальной команды.



Дело в том, что у близкого контакта Коуди был выявлен коронавирус. И хотя сам Конор дважды сдал тест на COVID-19 с отрицательным результатом, теперь ему придется самоизолироваться в соответствии с предписаниями правительства, сообщает BBC.



Что касается Рэшфорда, то он получил травму плеча в матче Премьер-Лиги против "Эвертона" в минувшую субботу и должен был присоединиться к партнерам по сборной ближе к концу недели, однако "Юнайтед" и тренерский штаб Гарета Саутгейта решили, что будет лучше не подвергать Маркуса риску.



Добавим, англичане навестят сборную Бельгии в воскресенье, а в следующую среду примут на Уэмбли" исландцев.