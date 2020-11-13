Коуди и Рэшфорд не приедут в сборную Англии

Маркус Рэшфорд Защитник "Вулверхэмптона" Конор Коуди и нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд не помогут сборной Англии в матчах Лиги Наций против Исландии и Бельгии.

Оба игрока не принимали участие в товарищеском матче англичан против Ирландии в четверг вечером (3:0), даже не успев приехать в расположение национальной команды.

Дело в том, что у близкого контакта Коуди был выявлен коронавирус. И хотя сам Конор дважды сдал тест на COVID-19 с отрицательным результатом, теперь ему придется самоизолироваться в соответствии с предписаниями правительства, сообщает BBC.

Что касается Рэшфорда, то он получил травму плеча в матче Премьер-Лиги против "Эвертона" в минувшую субботу и должен был присоединиться к партнерам по сборной ближе к концу недели, однако "Юнайтед" и тренерский штаб Гарета Саутгейта решили, что будет лучше не подвергать Маркуса риску.

Добавим, англичане навестят сборную Бельгии в воскресенье, а в следующую среду примут на Уэмбли" исландцев.


Метки Вулверхэмптон, Коуди, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд, сборная Англии, травмы

Автор mihajlo   

Дата 13.11.2020 08:00

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