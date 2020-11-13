Почеттино не будет в МЮ — Вудворд "абсолютно" поддерживает Сульшера
Вице-президент "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд исключил скорую смену главного тренера, заявив, что клуб всецело поддерживает Оле Гуннара Сульшера.
Согласно слухам, "Юнайтед" мог уволить Сульшера, если бы проиграл "Эвертону" перед международным перерывом, однако "красные дьяволы" одержали победу в этом матче (1:3).
Впрочем, это было лишь мнение прессы — в руководстве же клуба никаких сомнений насчет Сульшера не было и нет. Маурисио Почеттино, которого сватали на место Оле Гуннара, придется искать другой вариант трудоустройства.
"И хотя впереди у нас по-прежнему много работы для достижения более высокого уровня стабильности, мы абсолютно привержены тому позитивному пути, которым идем при Оле. Наша команда продолжает развиваться".
"Мы скучаем по игре перед нашими фанатами, и мы упорно работаем совместно с властями над тем, чтобы фанаты смогли безопасно вернуться как можно скорее", — цитирует Вудворда ESPN.
13.11.2020 07:00
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Прощайте радужные дьяволы.
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Заебись, ой как 3аебись!
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До свидания ЛЧ)
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боже храни их обоих в мю навсегда))
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Фанаты придут игра поправится?
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хорошо)))) ой как хорошо))) верим в плешивого бестрофейного куколда с 14 места.
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Мы то как рады)
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