Почеттино не будет в МЮ — Вудворд "абсолютно" поддерживает Сульшера

Оле Гуннар Сульшер Вице-президент "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд исключил скорую смену главного тренера, заявив, что клуб всецело поддерживает Оле Гуннара Сульшера.

Согласно слухам, "Юнайтед" мог уволить Сульшера, если бы проиграл "Эвертону" перед международным перерывом, однако "красные дьяволы" одержали победу в этом матче (1:3).

Впрочем, это было лишь мнение прессы — в руководстве же клуба никаких сомнений насчет Сульшера не было и нет. Маурисио Почеттино, которого сватали на место Оле Гуннара, придется искать другой вариант трудоустройства.

"И хотя впереди у нас по-прежнему много работы для достижения более высокого уровня стабильности, мы абсолютно привержены тому позитивному пути, которым идем при Оле. Наша команда продолжает развиваться".

"Мы скучаем по игре перед нашими фанатами, и мы упорно работаем совместно с властями над тем, чтобы фанаты смогли безопасно вернуться как можно скорее", — цитирует Вудворда ESPN.


Метки Вудворд, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 13.11.2020 07:00

Количество просмотров Просмотров: 679

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  1. papka-legend 13.11.2020 07:49 # papka-legend
    Прощайте радужные дьяволы.

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  2. largo-winch 13.11.2020 07:48 # largo-winch
    Заебись, ой как 3аебись!

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  3. liverbro 13.11.2020 07:45 # liverbro
    До свидания ЛЧ)

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  4. scauzer11 13.11.2020 07:40 # scauzer11
    боже храни их обоих в мю навсегда))

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  5. mkcfc 13.11.2020 07:37 # mkcfc
    Фанаты придут игра поправится?

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  6. frisby 13.11.2020 07:30 # frisby
    хорошо)))) ой как хорошо))) верим в плешивого бестрофейного куколда с 14 места.

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  7. wearechelsea 13.11.2020 07:08 # wearechelsea
    Мы то как рады)

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