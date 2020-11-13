Безумный сезон — шанс для "Тоттенхэма"?

Многие результаты текущей кампании Премьер-Лиги удивляют, а то и шокируют. "Астон Вилла" выносит вперед ногами "Ливерпуль" и "Арсенал", "Саутгемптон" привыкает к зоне Лиги Чемпионов, а лидирует и вовсе — "Лестер". Многие эксперты склоняются к тому, что в таком сумасшедшем сезоне чемпионом может стать кто угодно, выделяя шансы "Тоттенхэма".

Этот сезон уже можно назвать крайне запутанным м непредсказуемым. На вершине таблицы уже успели побывать "Эвертон" и "Саутгемптон", а сейчас там находится "Лестер", заставляя английских любителей футбола проверять котировки на чемпионство "лис" и ряда других команд. Влияние вируса и сжатого календаря ощущается постоянно и вряд ли ослабнет в ближайшее время, потому — есть все причины для того, чтобы верить в чудеса и расширять список традиционных претендентов на чемпионство, присматривая к теневым фаворитом, одним из которых безусловно является "Тоттенхэм" Жозе Моуриньо.



Сейчас "Тоттенхэм", как и в том легендарном сезоне, когда "Лестер" стал чемпионом, является ближайшим преследователем "лис". "Шпоры" начали сезон с поражения в матче с "Эвертоном", но затем шли по дистанции довольно уверенно. Потери очков в домашних матчах с "Ньюкаслом" и "Вест Хэмом" случались при неординарном сценарии и как минимум с "сороками" — не без дикого фарта у соперника. На выезде же "шпоры" пока не теряли очков вовсе — кроме игры в Бельгии с "Антверпеном", но Лига Европы — другой турнир, в котором у "шпор" свои задачи, выполняющиеся своим ходом.



"Лестер" в сезоне 2015/16 был куда более недооцененной командой, чем нынешний "Тоттенхэм", выпавший в прошлом сезоне из топ-4. Но успеху "лис" сопутствовали некоторые обстоятельства, которые помогли родиться сенсации. Их успех — это успех, который случился в том числе и благодаря коллективному помутнению, накрывшему привычных фаворитов. Потребовалось множество факторов, которые создали ситуацию, в которой чемпионство "Лестера" стало реальным.



Полдюжины игроков "Лестера" провели лучший сезон в своей жизни, эксцентричность Клаудио Раньери помогла команде раскрепоститься на определенном отрезке, а рекордная серия Джейми Варди отвлекла общественность от того, что "Лестер" наращивал преимущество в турнирной таблице с каждым голом своего бомбардира. Кроме того, у Раньери была крепкая база, созданная Найджелом Пирсоном, и его "Лестер" явно не добирал очков в предыдущем сезоне.



Были также провал Жозе Моуриньо в "Челси" и стагнация "Манчестер Сити" в последнем сезоне при Мануэле Пеллегрини. "Арсенал" продолжал сползать вниз с Арсеном Венгером, а "Манчестер Юнайтед" никак не мог приспособиться к Луи Ван Галю. Также были команды, регулярно отбиравшие очки у классических фаворитов и обходившие стороной в своих "грабительских набегах" "Лестер" — речь о "Робин Гудах" из "Вест Хэма" и "Саутгемптона".



Многие из этих элементов актуальны и для этого сезона. "Ливерпуль", наконец выиграв титул, немного сбавил концентрацию, утолив свой голод. К тому же команда Клоппа столкнулась с эпидемией травм, которая и не думает прекращаться — к вылетевшим Ван Дейку и Фабиньо совсем недавно прибавился в лазарете Гомес и, судя по всему, надолго.



"Манчестер Сити" испытывает проблемы в линии атаки после травм двух основных нападающих и, похоже, начинает терять атмосферу сплоченности, которую удалось создать ранее Пепу. У "Манчестер Юнайтед" и "Челси" — менеджеры с явными недостатками и отсутствием опыта, а просветления "Арсенала" пока что не приобрели настоящей яркости, позволяющей говорить о "канонирах", как о претендентах на титул.

Также есть растущий средний класс в лице "Астон Виллы", "Эвертона", "Лидса", "Вулверхэмтона" и "Саутгемптона", но в нем разве что "Лестер" способен стабильно пройти весь сезон, а вот другим претендентам на места в топ-6 придется довольствоваться лишь эпизодическими яркими отрезками. "Кристал Пэлас", "Брайтон" и "Вест Хэм" выглядят способными отобрать очки у кого угодно, не стоит списывать со счетов пока что страдающие "Бернли" и "Шеффилд Юнайтед".



Вероятность того, что титул выиграет "Ливерпуль" или "Манчестер Сити", все еще высока, но уже совершенно ясно, что в гонке будет участвовать чуть больше команд, чем планировалось изначально. "Ливерпуль" уже сейчас потерял больше очков, чем до ухода предыдущего чемпионата на карантин. Все говорит о том, что в этом сезоне не нужно будет набирать 90 очков, чтобы стать чемпионом. Не исключено, что для титула хватит и 85+ зачетных пунктов.



Что выделяет в когорте претендентов на титул "Тоттенхэм", так это феноменальная форма линии нападения в лице корейца Сон Хен Мина и Харри Кейна. Они забили 29 мячей совместными усилиями в Премьер-Лиге (один отдавал — другой забивал) за время сотрудничества в "Тоттенхэме", но что самое интересное — девять из таких голов случились именно в этом сезоне.



Даже если соперник найдет способ закрыть Кейна, тот спокойно уйдет в тень и будет работать на Сона или еще одного звездного игрока в линии атаки "шпор", только набирающего обороты — Гарета Бэйла. Валлиец вполне способен вернуть свои идеальные кондиции, но даже сейчас он в состоянии давать команде, то, что обеспечивал "Реалу", — важные голы.



Моуриньо много критиковали за то, что он предпочитает низко посаженную линию обороны и игру в атаке, основанную на импровизации форвардов, но в "Тоттенхэме" этот его прием работает куда как лучше, чем в "Манчестер Юнайтед", в первую очередь за счет более высокого мастерства форвардов и их феноменального взаимопонимания.



Имея мало времени на оттачивание сложных систем, Моуриньо не хуже других умеет выстраивать оборону. Пока что оборонительная статистика "шпор" не вдохновляет, но прогресс уже заметен, и "Тоттенхэм" находится в группе команд, пропустивших меньше всех, сыграв на одну игру больше, чем "Сити" и "Вилла", также попавшие в эту выборку.



Ну и самое главное — когда наступит решающий отрезок чемпионата и на первое место выйдет концентрация и мотивация, команда с таким количеством суммарного опыта (Моуриньо, Кейн, Сон, Льорис, Алдервейрелд, Бэйл) и желания выигрывать трофеи (тут номер один — Кейн!) мало в чем уступит сытому "Ливерпулю" и грезящему о Лиге Чемпионов "Манчестер Сити".



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru