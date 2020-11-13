Англичане разгромили Ирландию в товарищеском матче

Сборная Англии хорошо размялась перед определяющими матчами Лиги Наций, в товарищеской встрече сокрушив Ирландию со счетом 3:0.

Как и ожидалось, главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт выставил весьма экспериментальный состав. Среди получивших свой шанс оказались Ник Поуп, Букайо Сака, Мейсон Маунт, Харри Уинкс, Джек Грилиш. Капитанскую повязку национальной команды впервые в своей карьере примерил защитник Харри Магуайр.



Англичане лучше начал матч и первый момент создали на 17-й минуте, когда голкипер ирландцев Даррен Рэндольф в ближнем бою парировал удар Сака.



Впрочем, уже спустя минуту хозяева открыли-таки счет. Уинкс забросил мяч в штрафную, где его тезка Магуайр выиграл борьбу на втором этаже и головой послал мяч в ворота — 1:0.



На 27-й минуте Магуайр едва не оформил дубль. Харри бил головой под перекладину после подачи углового, однако Рэндольф правильно выбрал позицию и мяч забрал.



Со второй попытки англичане удвоили счет. Оказавшись с мячом на левом краю штрафной площади на 31-й минуте, Джейдон Санчо оторвался от Джеффа Хендрика и нанес крученый удар низом в дальний угол ворот — 2:0.



В дальнейшем хозяева доминировали над соперником, а второй тайм могли начать с третьего гола. Джек Грилиш и Тайрон Мингс создали голевую возможность для Сака, но тот с близкого расстояния ткнул мяч мимо угла ворот.



Однако спустя несколько минут Сака исправился, заработав для своей команды пенальти. Доминик Калверт-Левин просто идеально исполнил 11-метровый — 3:0.



После третьего гола игра успокоилась, вдобавок последовали замены в большом количестве. Если кто-то и мог забить в остатке матча, то это Англия, тогда как ирландцы были беззубы впереди, несмотря на некоторый период активности в концовке.



Сборная Англии провела неплохой разминочный матч против спарринг-партнера, который не доставил никаких проблем и позволил Саутгейту посмотреть в деле ближайший резерв.



Сборная Англии — сборная Ирландии — 3:0 (2:0)



Голы: Магуайр 18, Санчо 31, Калверт-Левин 61.



Англия: Поуп (Хендерсон 45), Джеймс, Кин, Магуайр, Мингс (Мэйтланд-Найлс 61), Сака, Маунт (Беллингем 73), Уинкс, Грилиш (Фоден 61), Санчо, Калверт-Левин (Абрахэм 63).



Ирландия: Рэндольф, Дохерти, Даффи, Иган (О'Ши 14), О'Дауда (Макклин 61), Кристи (Лонг 61), Хурихэйн (Моламби 71), Хендрик, Хорган (Брэйди 60), Ида (Кертис 71), Брауни.