Англичане разгромили Ирландию в товарищеском матче

Джек Грилиш и Джейдон Санчо Сборная Англии хорошо размялась перед определяющими матчами Лиги Наций, в товарищеской встрече сокрушив Ирландию со счетом 3:0.

Как и ожидалось, главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт выставил весьма экспериментальный состав. Среди получивших свой шанс оказались Ник Поуп, Букайо Сака, Мейсон Маунт, Харри Уинкс, Джек Грилиш. Капитанскую повязку национальной команды впервые в своей карьере примерил защитник Харри Магуайр.

Англичане лучше начал матч и первый момент создали на 17-й минуте, когда голкипер ирландцев Даррен Рэндольф в ближнем бою парировал удар Сака.

Впрочем, уже спустя минуту хозяева открыли-таки счет. Уинкс забросил мяч в штрафную, где его тезка Магуайр выиграл борьбу на втором этаже и головой послал мяч в ворота — 1:0.

На 27-й минуте Магуайр едва не оформил дубль. Харри бил головой под перекладину после подачи углового, однако Рэндольф правильно выбрал позицию и мяч забрал.

Со второй попытки англичане удвоили счет. Оказавшись с мячом на левом краю штрафной площади на 31-й минуте, Джейдон Санчо оторвался от Джеффа Хендрика и нанес крученый удар низом в дальний угол ворот — 2:0.

В дальнейшем хозяева доминировали над соперником, а второй тайм могли начать с третьего гола. Джек Грилиш и Тайрон Мингс создали голевую возможность для Сака, но тот с близкого расстояния ткнул мяч мимо угла ворот.

Однако спустя несколько минут Сака исправился, заработав для своей команды пенальти. Доминик Калверт-Левин просто идеально исполнил 11-метровый — 3:0.

После третьего гола игра успокоилась, вдобавок последовали замены в большом количестве. Если кто-то и мог забить в остатке матча, то это Англия, тогда как ирландцы были беззубы впереди, несмотря на некоторый период активности в концовке.

Сборная Англии провела неплохой разминочный матч против спарринг-партнера, который не доставил никаких проблем и позволил Саутгейту посмотреть в деле ближайший резерв.

Сборная Англии — сборная Ирландии — 3:0 (2:0)

Голы: Магуайр 18, Санчо 31, Калверт-Левин 61.

Англия: Поуп (Хендерсон 45), Джеймс, Кин, Магуайр, Мингс (Мэйтланд-Найлс 61), Сака, Маунт (Беллингем 73), Уинкс, Грилиш (Фоден 61), Санчо, Калверт-Левин (Абрахэм 63).

Ирландия: Рэндольф, Дохерти, Даффи, Иган (О'Ши 14), О'Дауда (Макклин 61), Кристи (Лонг 61), Хурихэйн (Моламби 71), Хендрик, Хорган (Брэйди 60), Ида (Кертис 71), Брауни.


Метки обзор матча, сборная Англии, сборная Ирландии

Автор mihajlo   

Дата 13.11.2020 00:55

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