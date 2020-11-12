Вейналдум рекомендовал "Ливерпулю" Янмата

Краткосрочным решением "Ливерпуля" по укреплению линии обороны может стать бывший защитник "Уотфорда" и "Ньюкала" Дарил Янмат, доступный свободным агентом.

Янмат, который обычно играет справа в обороне, но может сыграть и центрального защитника, находится без клуба с 12 октября, когда "Уотфорд" объявил о досрочном прекращении контракта с Дарилом.



В данный момент "Ливерпуль" лишен не только Виргила Ван Дейка, Фабиньо и Джо Гомеса, но и выбывшего на месяц Трента Александер-Арнольда, поэтому универсализм Янмата определенно пригодился бы "красным".



Как сообщает TEAMtalk в эксклюзивном материале, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп получил положительную характеристику по Янмату от своего полузащитника Джорджиньо Вейналдума, с которым Дарилу довелось вместе выступать за "Ньюкасл" и сборную Голландии.



31-летний Янмат недавно вернулся в строй после травмы колена и ищет клуб, готовый предложить ему контракт до конца сезона. Однако Дарил будет рад возможности проявить себя в "Ливерпуле" и на менее коротком отрезке времени.