Гилмор вернулся на поле после четырех месяцев отсутствия

Полузащитник "Челси" Билли Гилмор сыграл свой первый официальный матч за четыре последних месяца, но едва ли может этим гордиться.

Незадолго до остановки прошлого сезона в марте, Гилмор стремительно ворвался на сцену — Билли получал награду лучшему игроку матча и против "Ливерпуля", и против "Эвертона".



Свой 11-й и заключительный матч прошлого сезона Гилмор сыграл против "Кристал Пэлас" 7 июля, когда он получил серьезную травму колена и затем перенес операцию.



Ранее в ноябре Билли приступил к тренировкам с первой команды "Челси", а сегодня сыграл за молодежную сборную Шотландии против сверстников из Хорватии.



19-летний Гилмор вышел на замену во втором тайме, но, сыграв лишь восемь минут, схлопотал прямую красную карточку, врезав сопернику локтем и возмутившись решением рефери зафиксировать фол.



Теперь Гилмор сможет сосредоточиться на борьбе за место в составе команды Фрэнка Лэмпарда.