"Юнайтед" предложил Роналду вернуться
Если верить португальской прессе, "Манчестер Юнайтед" предложил нападающему "Ювентуса" Криштиану Роналду вернуться в клуб.
Роналду выступал за "Юнайтед" с 2003 по 2009 год, когда он был продан в "Реал". В "Ювентусе", где он играет с лета 2018, у Криштиану есть контракт до июня 2022.
В предыдущие годы Роналду всегда очень тепло отзывался о "красных дьяволов" и не исключал свое возвращение — и следующим летом это может случиться.
Как сообщает Record, клуб с "Олд Траффорд" сделал "официальное предложение агенту 35-летнего португальца Жорже Мендешу.
В данный момент Роналду сосредоточен на выступлении за "Ювентус", и на обдумывание предложения "Юнайтед" ему потребуется некоторое время.
Добавим, следующим летом в Премьер-Лигу может приехать и Лионель Месси, которого "Манчестер Сити" хочет подписать свободным агентом. На протяжении многих лет противостояние суперзвезды "Барселоны" и Роналду украшало Ла Лигу.
12.11.2020 21:00
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Роналду в МЮ, Месси в МС - это было бы настоящим украшением для АПЛ ни смотря на то, что они уже старые.
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Если бы он вернулся, то я бы посмотрел как наши Салах-Мане-Фирма и Жота деклассируют его ))
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