"Юнайтед" предложил Роналду вернуться

Если верить португальской прессе, "Манчестер Юнайтед" предложил нападающему "Ювентуса" Криштиану Роналду вернуться в клуб.

Роналду выступал за "Юнайтед" с 2003 по 2009 год, когда он был продан в "Реал". В "Ювентусе", где он играет с лета 2018, у Криштиану есть контракт до июня 2022.



В предыдущие годы Роналду всегда очень тепло отзывался о "красных дьяволов" и не исключал свое возвращение — и следующим летом это может случиться.



Как сообщает Record, клуб с "Олд Траффорд" сделал "официальное предложение агенту 35-летнего португальца Жорже Мендешу.



В данный момент Роналду сосредоточен на выступлении за "Ювентус", и на обдумывание предложения "Юнайтед" ему потребуется некоторое время.



Добавим, следующим летом в Премьер-Лигу может приехать и Лионель Месси, которого "Манчестер Сити" хочет подписать свободным агентом. На протяжении многих лет противостояние суперзвезды "Барселоны" и Роналду украшало Ла Лигу.