"Юнайтед" предложил Роналду вернуться

Криштиану Роналду Если верить португальской прессе, "Манчестер Юнайтед" предложил нападающему "Ювентуса" Криштиану Роналду вернуться в клуб.

Роналду выступал за "Юнайтед" с 2003 по 2009 год, когда он был продан в "Реал". В "Ювентусе", где он играет с лета 2018, у Криштиану есть контракт до июня 2022.

В предыдущие годы Роналду всегда очень тепло отзывался о "красных дьяволов" и не исключал свое возвращение — и следующим летом это может случиться.

Как сообщает Record, клуб с "Олд Траффорд" сделал "официальное предложение агенту 35-летнего португальца Жорже Мендешу.

В данный момент Роналду сосредоточен на выступлении за "Ювентус", и на обдумывание предложения "Юнайтед" ему потребуется некоторое время.

Добавим, следующим летом в Премьер-Лигу может приехать и Лионель Месси, которого "Манчестер Сити" хочет подписать свободным агентом. На протяжении многих лет противостояние суперзвезды "Барселоны" и Роналду украшало Ла Лигу.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду, слухи, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2020 21:00

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  1. suddenly 12.11.2020 21:21 # suddenly
    Роналду в МЮ, Месси в МС - это было бы настоящим украшением для АПЛ ни смотря на то, что они уже старые.

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  2. scouser2005 12.11.2020 21:14 # scouser2005
    Если бы он вернулся, то я бы посмотрел как наши Салах-Мане-Фирма и Жота деклассируют его ))

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