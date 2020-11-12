Упамекано — цель номер один "Ливерпуля" на январь

Дайо Упамекано "Ливерпуль" избрал защитника "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано в качестве своей приоритетной трансферной цели на январь.

"Красные" давно заложили в свои планы покупку центрального защитника, но изначально собирались это сделать следующим летом.

Однако тяжелые травмы Виргила Ван Дейка, Фабиньо и Джо Гомеса вынуждают чемпионов Премьер-Лиги выйти на трансферный рынок уже зимой для покупки игрока в центр обороны.

По информации The Athletic, больше всего "Ливерпуль" хочет заполучить Упамекано. В конце сезона Дайо может быть выкуплен за фиксированную сумму в 40 миллионов фунтов, но в январе "РБ Лейпциг" вправе требовать любые деньги за защитника.

Помимо 22-летнего француза, на которого также претендует "Манчестер Юнайтед", в шорт-листе "Ливерпуля" значатся Бен Уайт из "Брайтона", Озан Кабак из "Шальке-04" и Бремер из "Торино".


Метки Ливерпуль, РБ Лейпциг, Упамекано

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2020 19:00

Количество просмотров Просмотров: 896

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  1. alexomck 12.11.2020 19:55 # alexomck
    лажает все крайние матчи.

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  2. asnural 12.11.2020 19:52 # asnural
    Вернер позвонит и уговорит нигера послать нахер клопа

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  3. ignatik 12.11.2020 19:35 # ignatik
    Сейчас все что угодно будут писать, но купаться чувака из шальке он в 2 раза дешевле будет

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  4. scholes18 12.11.2020 19:18 # scholes18
    зачем ему переходить в Ливерпуль, если можно перейти в Манчестер Юнайтед?

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  5. largo-winch 12.11.2020 19:05 # largo-winch
    Эшли Уильямс и Янмаат свободны

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  6. mikkiynwa 12.11.2020 19:05 # mikkiynwa
    Да не купят его зимой, за него запросят Лямов 60 не меньше зимой.

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