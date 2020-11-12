Упамекано — цель номер один "Ливерпуля" на январь
"Ливерпуль" избрал защитника "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано в качестве своей приоритетной трансферной цели на январь.
"Красные" давно заложили в свои планы покупку центрального защитника, но изначально собирались это сделать следующим летом.
Однако тяжелые травмы Виргила Ван Дейка, Фабиньо и Джо Гомеса вынуждают чемпионов Премьер-Лиги выйти на трансферный рынок уже зимой для покупки игрока в центр обороны.
По информации The Athletic, больше всего "Ливерпуль" хочет заполучить Упамекано. В конце сезона Дайо может быть выкуплен за фиксированную сумму в 40 миллионов фунтов, но в январе "РБ Лейпциг" вправе требовать любые деньги за защитника.
Помимо 22-летнего француза, на которого также претендует "Манчестер Юнайтед", в шорт-листе "Ливерпуля" значатся Бен Уайт из "Брайтона", Озан Кабак из "Шальке-04" и Бремер из "Торино".
12.11.2020 19:00
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лажает все крайние матчи.
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Вернер позвонит и уговорит нигера послать нахер клопа
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Сейчас все что угодно будут писать, но купаться чувака из шальке он в 2 раза дешевле будет
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зачем ему переходить в Ливерпуль, если можно перейти в Манчестер Юнайтед?
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Эшли Уильямс и Янмаат свободны
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Да не купят его зимой, за него запросят Лямов 60 не меньше зимой.
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