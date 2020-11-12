Упамекано — цель номер один "Ливерпуля" на январь

"Ливерпуль" избрал защитника "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано в качестве своей приоритетной трансферной цели на январь.

"Красные" давно заложили в свои планы покупку центрального защитника, но изначально собирались это сделать следующим летом.



Однако тяжелые травмы Виргила Ван Дейка, Фабиньо и Джо Гомеса вынуждают чемпионов Премьер-Лиги выйти на трансферный рынок уже зимой для покупки игрока в центр обороны.



По информации The Athletic, больше всего "Ливерпуль" хочет заполучить Упамекано. В конце сезона Дайо может быть выкуплен за фиксированную сумму в 40 миллионов фунтов, но в январе "РБ Лейпциг" вправе требовать любые деньги за защитника.



Помимо 22-летнего француза, на которого также претендует "Манчестер Юнайтед", в шорт-листе "Ливерпуля" значатся Бен Уайт из "Брайтона", Озан Кабак из "Шальке-04" и Бремер из "Торино".