Джо Гомес был прооперирован
Центральный защитник "Ливерпуля" Джо Гомес перенес операцию на поврежденном колене.
Напомним, Гомес получил эту травму на тренировке сборной Англии в среду, причем сделал это на ровном месте, без контакта с кем-либо из других игроков.
Как гласит официальное заявление "Ливерпуля", Джо уже сегодня утром перенес операцию в Лондоне по восстановлению сухожилия в своем левом колене. Связки, к счастью, не были задеты.
Что касается сроков восстановления Гомеса, то чемпионы Премьер-Лиги лишь прогнозируют, что Джо пропустит "внушительную часть остатка сезона 2020/21".
Таким образом, 23-летний защитник сохраняет шансы помочь команде Юргена Клоппа на финише кампании и поехать со сборной Англии на Чемпионат Европы следующим летом.
12.11.2020 16:00
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Последние комментарии:
Я тоже буду орать если мы еще будем сражаться за трофеи
Так что следующий матч с лестером покажет, на что мы способны)
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Джо Гомес fisting anal
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после этой новости все зеропуки пошли оперировать свое очко.
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буду орать если если с такими потерями лфк будет бороться за трофеи.
а так то сезон можно заканчивать два основных цпз отлетели, остальные тоже в таверне. на покупку зимой топ игрока не надеюсь
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уже абсолютно ничего не поможет зеропукам.
Этот клуб проклят.
Цена проклятья - чемпионство раз в 30 лет. Вот такая вот сделка с дьяволом.
На очереди очередные 30 лет страданий и мук.
Удачи зеропукам в ЛЕ!
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Кристенсена надо отдать портопитекам. Может хоть там заиграет
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