Джо Гомес был прооперирован

Центральный защитник "Ливерпуля" Джо Гомес перенес операцию на поврежденном колене.

Напомним, Гомес получил эту травму на тренировке сборной Англии в среду, причем сделал это на ровном месте, без контакта с кем-либо из других игроков.



Как гласит официальное заявление "Ливерпуля", Джо уже сегодня утром перенес операцию в Лондоне по восстановлению сухожилия в своем левом колене. Связки, к счастью, не были задеты.



Что касается сроков восстановления Гомеса, то чемпионы Премьер-Лиги лишь прогнозируют, что Джо пропустит "внушительную часть остатка сезона 2020/21".



Таким образом, 23-летний защитник сохраняет шансы помочь команде Юргена Клоппа на финише кампании и поехать со сборной Англии на Чемпионат Европы следующим летом.