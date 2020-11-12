Джо Гомес был прооперирован

Джо Гомес Центральный защитник "Ливерпуля" Джо Гомес перенес операцию на поврежденном колене.

Напомним, Гомес получил эту травму на тренировке сборной Англии в среду, причем сделал это на ровном месте, без контакта с кем-либо из других игроков.

Как гласит официальное заявление "Ливерпуля", Джо уже сегодня утром перенес операцию в Лондоне по восстановлению сухожилия в своем левом колене. Связки, к счастью, не были задеты.

Что касается сроков восстановления Гомеса, то чемпионы Премьер-Лиги лишь прогнозируют, что Джо пропустит "внушительную часть остатка сезона 2020/21".

Таким образом, 23-летний защитник сохраняет шансы помочь команде Юргена Клоппа на финише кампании и поехать со сборной Англии на Чемпионат Европы следующим летом.


Метки Гомес, Ливерпуль, сборная Англии, травмы

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2020 16:00

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  1. ignatik 12.11.2020 16:41 # ignatik
    Я тоже буду орать если мы еще будем сражаться за трофеи
    Так что следующий матч с лестером покажет, на что мы способны)

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  2. mafia 12.11.2020 16:31 # mafia
    Джо Гомес fisting anal

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  3. thegodfather 12.11.2020 16:10 # thegodfather
    после этой новости все зеропуки пошли оперировать свое очко.

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  4. bangladesh 12.11.2020 16:06 # bangladesh
    буду орать если если с такими потерями лфк будет бороться за трофеи.
    а так то сезон можно заканчивать два основных цпз отлетели, остальные тоже в таверне. на покупку зимой топ игрока не надеюсь

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  5. thegodfather 12.11.2020 16:05 # thegodfather
    уже абсолютно ничего не поможет зеропукам.
    Этот клуб проклят.
    Цена проклятья - чемпионство раз в 30 лет. Вот такая вот сделка с дьяволом.
    На очереди очередные 30 лет страданий и мук.


    Удачи зеропукам в ЛЕ!

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  6. staryi-eblan 12.11.2020 16:02 # staryi-eblan
    Кристенсена надо отдать портопитекам. Может хоть там заиграет

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