Торрейра назвал причину своего провала в "Арсенале"

Лукас Торрейра Полузащитник Лукас Торрейра объяснил свой провал в "Арсенале" неспособностью выучить английский язык.

Прибыв на "Эмирейтс" из "Сампдории" в 2018 году, Торрейра так и не сумел стать основным игроком, а на этот сезон отправился в аренду в "Атлетико".

24-летний полузащитник очень хорошо себя чувствует в команде Диего Симеоне, тогда как в "Арсенале" он был отшельником из-за языкового барьера.

"Атмосфера внутри "Атлетико" имеет большое значение для меня. Здесь у меня двое других игроков из Уругвая, уругвайский учитель, аргентинский тренерский штаб, а язык — это важный фактор".

"Я провел в Англии два два, и я поплатился за незнание языка, хотя и брал уроки", — сообщил Торрейра AS.


Метки Арсенал, Торрейра

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2020 15:00

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  1. pirveli 12.11.2020 16:35 # pirveli
    Жаль человека, который не может выучить английский проживая в Англии 2 года. Это каким бездарем нужно быть...

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  2. staryi-eblan 12.11.2020 15:59 # staryi-eblan
    Поначалу хорошо начал и некоторые даже называли его "Белым Канте", но потом начал сдавать.

    Английский need всем, of конечно

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  3. dallaslp 12.11.2020 15:42 # dallaslp
    через год будет днить где-то в Турции/России и скажет: "во, теперь заебись!"

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  4. jawen 12.11.2020 15:28 # jawen
    не понимал ценности

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  5. h22o 12.11.2020 15:24 # h22o
    когда климат и еда - говно, и язык не учится!
    а так-то тупой)

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  6. empry 12.11.2020 15:10 # empry
    Как можно не выучить простейший английский при тесном контакте с носителями и жизни в языковой среде уму непостижимо. И это при возможности нанять лучших репетиторов. Дело не в английском, а что теплолюбивому латиносу не понравилась Англия.

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