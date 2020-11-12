Торрейра назвал причину своего провала в "Арсенале"
Полузащитник Лукас Торрейра объяснил свой провал в "Арсенале" неспособностью выучить английский язык.
Прибыв на "Эмирейтс" из "Сампдории" в 2018 году, Торрейра так и не сумел стать основным игроком, а на этот сезон отправился в аренду в "Атлетико".
24-летний полузащитник очень хорошо себя чувствует в команде Диего Симеоне, тогда как в "Арсенале" он был отшельником из-за языкового барьера.
"Атмосфера внутри "Атлетико" имеет большое значение для меня. Здесь у меня двое других игроков из Уругвая, уругвайский учитель, аргентинский тренерский штаб, а язык — это важный фактор".
"Я провел в Англии два два, и я поплатился за незнание языка, хотя и брал уроки", — сообщил Торрейра AS.
12.11.2020 15:00
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Последние комментарии:
Жаль человека, который не может выучить английский проживая в Англии 2 года. Это каким бездарем нужно быть...
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Поначалу хорошо начал и некоторые даже называли его "Белым Канте", но потом начал сдавать.
Английский need всем, of конечно
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через год будет днить где-то в Турции/России и скажет: "во, теперь заебись!"
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не понимал ценности
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когда климат и еда - говно, и язык не учится!
а так-то тупой)
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Как можно не выучить простейший английский при тесном контакте с носителями и жизни в языковой среде уму непостижимо. И это при возможности нанять лучших репетиторов. Дело не в английском, а что теплолюбивому латиносу не понравилась Англия.
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