Торрейра назвал причину своего провала в "Арсенале"

Полузащитник Лукас Торрейра объяснил свой провал в "Арсенале" неспособностью выучить английский язык.

Прибыв на "Эмирейтс" из "Сампдории" в 2018 году, Торрейра так и не сумел стать основным игроком, а на этот сезон отправился в аренду в "Атлетико".



24-летний полузащитник очень хорошо себя чувствует в команде Диего Симеоне, тогда как в "Арсенале" он был отшельником из-за языкового барьера.



"Атмосфера внутри "Атлетико" имеет большое значение для меня. Здесь у меня двое других игроков из Уругвая, уругвайский учитель, аргентинский тренерский штаб, а язык — это важный фактор".



"Я провел в Англии два два, и я поплатился за незнание языка, хотя и брал уроки", — сообщил Торрейра AS.