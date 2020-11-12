Ван де Бек счастлив в "Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни Ван де Бек заявил, что спокоен из-за отсутствия регулярной игровой практики в своем клубе.

Ван де Бек стал самым дорогим приобретением "Юнайтед" в минувшее трансферное окно, перебравшись из "Аякса" по сделке стоимостью 40 миллионов фунтов.



Пока 23-летний голландец сыграл 10 матчей за "красных дьяволов" во всех соревнованиях, но лишь на четыре из них выходил в стартовом составе. Тем не менее, Донни не унывает.



"Это прозвучит как клише, и я действительно хотел бы играть больше, но я наслаждаюсь тем, что нахожусь в такой славной команде. Меня очень хорошо приняли, и каждый мне помог".



"Я терпеливый человек, но ты, конечно, переходишь в клуб, чтобы играть как можно больше. Думаю, в сыгранные минуты я показал, что способен кое-что добавить команде".



"Что тренер говорит мне? Говорит, что я должен быть терпеливым и продолжать делать то, что делаю".



"Также он говорит, что видит, как хорошо я себя проявляю, когда выхожу на поле. Мое время определенно придет. А когда мне будет даваться возможность, я должен быть готов ею воспользоваться", — цитирует Ван де Бека The Independent.