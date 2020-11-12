Крауч: "Никому не хотел в своей жизни врезать сильнее, чем Марсело!"
Бывший нападающий "Тоттенхэма" Питер Крауч рассказал, что никому не хотел врезать в своей жизни сильнее, чем защитнику "Реала" Марсело.
В 2011 году "Тоттенхэмом" с Краучем в составе вышел на "Реал" в 1/4 финала Лиги Чемпионов. "Шпоры" проиграли первый матч на "Сантьяго Бернабеу" со счетом 4:0, а затем уступили и дома (0:1).
Питер до сих пор чувствует, что подвел тогда свою команду, схлопотав удаление в первой встрече за два предупреждения в течение первых 15 минут.
"Раздевалка на их стадионе находится под трибунами, и оттуда вы можете слышать фанатов. Я сидел в раздевалке с полотенцем на голове и слышал, как в наши ворота влетает мяч за мячом. Я думал: "Это из-за меня". Это была низшая точка, и я очень жалею о случившемся".
"В то же время у меня есть небольшое оправдание. В первом случае я сыграл слишком азартно, так что рефери имел повод показать желтую карточку. Это был фол на Серхио Рамосе".
"Во втором случае я пошел в отбор против Марсело вдоль боковой линии поля. Я слегка бросился под него, но не коснулся его".
"Он подпрыгнул в воздух и покатился по газону. Есть повтор, где он смотрит на рефери, празднует красную карточку и затем вскакивает на ноги".
"В своей жизни мне никогда не хотелось врезать кому-либо сильнее! Они торжествовали, когда это случилось. Они выиграли матч, и они переиграли меня. Я был наивен, что попался на это", — цитирует Крауча Goal.
12.11.2020 12:00
Просмотров: 1618
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Крауч - пиз*абол
(ответить)
надо было врезать. чтоб сейчас не сожалеть о не сделанном
(ответить)
левую ногу задел, какие ещё вопросы?
(ответить)
Ну так задел же)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий