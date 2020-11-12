Крауч: "Никому не хотел в своей жизни врезать сильнее, чем Марсело!"

Питер Крауч и Марсело Бывший нападающий "Тоттенхэма" Питер Крауч рассказал, что никому не хотел врезать в своей жизни сильнее, чем защитнику "Реала" Марсело.

В 2011 году "Тоттенхэмом" с Краучем в составе вышел на "Реал" в 1/4 финала Лиги Чемпионов. "Шпоры" проиграли первый матч на "Сантьяго Бернабеу" со счетом 4:0, а затем уступили и дома (0:1).

Питер до сих пор чувствует, что подвел тогда свою команду, схлопотав удаление в первой встрече за два предупреждения в течение первых 15 минут.

"Раздевалка на их стадионе находится под трибунами, и оттуда вы можете слышать фанатов. Я сидел в раздевалке с полотенцем на голове и слышал, как в наши ворота влетает мяч за мячом. Я думал: "Это из-за меня". Это была низшая точка, и я очень жалею о случившемся".

"В то же время у меня есть небольшое оправдание. В первом случае я сыграл слишком азартно, так что рефери имел повод показать желтую карточку. Это был фол на Серхио Рамосе".

"Во втором случае я пошел в отбор против Марсело вдоль боковой линии поля. Я слегка бросился под него, но не коснулся его".

"Он подпрыгнул в воздух и покатился по газону. Есть повтор, где он смотрит на рефери, празднует красную карточку и затем вскакивает на ноги".

"В своей жизни мне никогда не хотелось врезать кому-либо сильнее! Они торжествовали, когда это случилось. Они выиграли матч, и они переиграли меня. Я был наивен, что попался на это", — цитирует Крауча Goal.


Метки видео, Крауч, Марсело, Реал, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2020 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1618

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  1. ilovemanutd 12.11.2020 12:54 # ilovemanutd
    Крауч - пиз*абол

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  2. j-silver 12.11.2020 12:42 # j-silver
    надо было врезать. чтоб сейчас не сожалеть о не сделанном

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  3. ko1obok 12.11.2020 12:30 # ko1obok
    левую ногу задел, какие ещё вопросы?

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  4. redwhitegun 12.11.2020 12:22 # redwhitegun
    Ну так задел же)

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