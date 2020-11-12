Клопп: "Иногда выгляжу как полный идиот"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что порой он выглядит "полным идиотом" во время матчей.
Клопп всегда был известен своим харизматичным стилем, бурно выражая свои позитивные и негативные эмоции у бровки. При этом Юрген признает, что такого рода поведение нравится не всем, включая рефери.
"Очевидно, что в большинстве случаев люди видят меня очень оживленным, скрипящим зубами и размахивающим руками".
"Я не могу внезапно стать Мыслителем и стоять в этой позе (показывает позу скульптуры Родена), чтобы каждый думал: "Он что-то задумал".
"В определенные моменты я по-прежнему выгляжу у бровки как полный идиот, и я знаю это. Мне по-прежнему принадлежит рекорд по красным карточкам — или точно по количеству штрафов — среди тренеров в истории Бундеслиги".
"Иронией делу не поможешь. Рефери не понимают иронии. Помнится, когда я получил свою первую красную карточку как тренер, я подошел к ассистенту и сказал: "Как много неправильных решений разрешено принять? Потому что, если 15, у нас осталось еще одно", — цитирует Клоппа Daily Mirror.
12.11.2020 11:00
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Пихайло, вместо этого лучше обнови немножко сайтецо. Как будто в 2005й год заходишь
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Особенно когда замену Ловрену не купил.
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Иногда?
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