"Тоттенхэм" лидирует в борьбе за Забитцера

Марсель Забитцер "Тоттенхэм" планирует приобретение полузащитника "РБ Лейпциг" Марселя Забитцера.

Забитцер, дважды отличившийся против "шпор" в 1/8 финала Лиги Чемпионов прошлого сезона, считается одним из лучших игроков Бундеслиги и вызывает огромный интерес со стороны европейских грандов.

Контрактная ситуация Забитцера этому сопутствует. От действующего контракта Марселя остается только один полный сезон, и "Ред Булл" не может перебить те предложения, которые игрок сборной Австрии имеет на стороне.

По информации Bild, фаворитом в борьбе за 26-летнего полузащитника, способного сыграть правого вингера или плеймейкера, является именно "Тоттенхэм".

Трансфер Забитцера, который видится прямой заменой Деле Алли, может обойтись "шпорам" следующим летом в 30 миллионов фунтов.


Метки Забитцер, РБ Лейпциг, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2020 10:00

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