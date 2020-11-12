"Тоттенхэм" лидирует в борьбе за Забитцера

"Тоттенхэм" планирует приобретение полузащитника "РБ Лейпциг" Марселя Забитцера.

Забитцер, дважды отличившийся против "шпор" в 1/8 финала Лиги Чемпионов прошлого сезона, считается одним из лучших игроков Бундеслиги и вызывает огромный интерес со стороны европейских грандов.



Контрактная ситуация Забитцера этому сопутствует. От действующего контракта Марселя остается только один полный сезон, и "Ред Булл" не может перебить те предложения, которые игрок сборной Австрии имеет на стороне.



По информации Bild, фаворитом в борьбе за 26-летнего полузащитника, способного сыграть правого вингера или плеймейкера, является именно "Тоттенхэм".



Трансфер Забитцера, который видится прямой заменой Деле Алли, может обойтись "шпорам" следующим летом в 30 миллионов фунтов.