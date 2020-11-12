Агент заблокировал трансфер Ахмедходжича в "Челси"
Отец центрального защитника "Мальме" Анела Ахмедходжича сообщил, что агент заблокировал переход его сына в "Челси".
О намерении клуба со "Стэмфорд Бридж" потратить около 7 миллионов фунтов на 21-летнего Ахмедходжича стало известно в начале этого месяца.
Отец боснийского шведа Мирсад подтверждает, что переговоры с директором "синих" Мариной Грановской имели место, однако агент Маркус Розенберг отказался идти на сделку, и теперь, как ожидается, Анел задержится в "Мальме" до конца сезона.
"Он (Розенберг) не делает свою работу. Он сказал Марине из "Челси", что Анел никуда не перейдет".
"Анел хочет уехать за рубеж, когда сезон завершится", — поведал Ахмедходжич-старший Sportbladet.
12.11.2020 09:00
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Пусть тогда сразу напрямую в Витес переходит
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У нас таких штук 20 в академии
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