Агент заблокировал трансфер Ахмедходжича в "Челси"

Анел Ахмедходжич Отец центрального защитника "Мальме" Анела Ахмедходжича сообщил, что агент заблокировал переход его сына в "Челси".

О намерении клуба со "Стэмфорд Бридж" потратить около 7 миллионов фунтов на 21-летнего Ахмедходжича стало известно в начале этого месяца.

Отец боснийского шведа Мирсад подтверждает, что переговоры с директором "синих" Мариной Грановской имели место, однако агент Маркус Розенберг отказался идти на сделку, и теперь, как ожидается, Анел задержится в "Мальме" до конца сезона.

"Он (Розенберг) не делает свою работу. Он сказал Марине из "Челси", что Анел никуда не перейдет".

"Анел хочет уехать за рубеж, когда сезон завершится", — поведал Ахмедходжич-старший Sportbladet.


Метки Ахмедходжич, Мальме, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2020 09:00

Количество просмотров Просмотров: 292

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. beowolf 12.11.2020 09:16 # beowolf
    Пусть тогда сразу напрямую в Витес переходит

    (ответить)

  2. wearechelsea 12.11.2020 09:07 # wearechelsea
    У нас таких штук 20 в академии

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: