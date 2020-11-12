Агент заблокировал трансфер Ахмедходжича в "Челси"

Отец центрального защитника "Мальме" Анела Ахмедходжича сообщил, что агент заблокировал переход его сына в "Челси".

О намерении клуба со "Стэмфорд Бридж" потратить около 7 миллионов фунтов на 21-летнего Ахмедходжича стало известно в начале этого месяца.



Отец боснийского шведа Мирсад подтверждает, что переговоры с директором "синих" Мариной Грановской имели место, однако агент Маркус Розенберг отказался идти на сделку, и теперь, как ожидается, Анел задержится в "Мальме" до конца сезона.



"Он (Розенберг) не делает свою работу. Он сказал Марине из "Челси", что Анел никуда не перейдет".



"Анел хочет уехать за рубеж, когда сезон завершится", — поведал Ахмедходжич-старший Sportbladet.