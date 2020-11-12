"Юнайтед" задумывается о покупке Упамекано в январе

"Манчестер Юнайтед" сохраняет интерес к защитнику "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано в преддверии зимнего трансферного окна.

В конце октября "Юнайтед" катком прошелся по "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов, одержав победу 5:0. Упамекано выглядел просто беспомощным перед Маркусом Рэшфордом, однако Manchester Evening News утверждает, что Дайо остается на радаре у "красных дьяволов".



Игра обороны "Юнайтед" в этом сезоне находится под микроскопом, и решение о покупке центрального защитника в январе будет зависеть от того, как себя покажут Харри Магуайр, Виктор Линделеф и Аксель Туанзебе в оставшиеся до января недели.



Помимо Упамекано, "красные дьяволы" рассматривают вариант с 29-летним Калиду Кулибали, который явно засиделся в "Наполи" и не спешит подписывать новый контракт. Однако и тот, и другой трансфер согласовать посреди сезона будет непросто.