Аке получил травму в сборной Голландии

Защитник "Манчестер Сити" Натан Аке получил травму в матче за сборную Голландии.

Накануне голландская сборная завершила вничью (1:1) товарищеский матч против Испании в Амстердаме, однако вышедший в стартовом составе Аке был заменен уже на шестой минуте.



Натан, пропустивший три матча "Сити" в октябре из-за болей в паховых мышцах, уходил с поля, держась за заднюю поверхность своего правого бедра, сообщает Manchester Evening News.



Теперь Аке предстоит углубленное обследование, однако ближайшие матчи голландцев против Боснии и Польши в рамках Лиги Наций 25-летний защитник с высокой вероятностью пропустит.



Добавим, после своего перехода из "Борнмута" за 40 миллионов фунтов Аке пока сыграл лишь шесть матчей за "горожан" с учетом всех соревнований.