Джо Гомес опасается, что его сезон завершен

Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес опасается, что пропустит остаток этого сезона и Чемпионат Европы следующим летом из-за травмы колена.

Напомним, тренировка сборной Англии в среду обернулась травмой Гомеса, причем Джо повредил свое колено буквально на ровном месте — без контакта с кем-либо из других игроков.



Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт уже подтвердил, что Гомес возвращается в свой клуб, чтобы пройти углубленное обследование и установить характер травмы.



Есть надежда, что Джо избежал травмы крестообразных связок колена, как это случилось с его одноклубником Виргилом Ван Дейком в прошлом месяце.



Однако задето может быть сухожилие надколенника, и это все равно достаточно серьезное повреждение, чтобы вывести 23-летнего защитника из строя до конца сезона 2020/21, сообщает The Telegraph.



"Он совершал пас или движение, и возле него никого не было. Ему было очень больно. Когда подобное случается с одним из твоих друзей или партнеров по команде, это непросто. Непросто для меня и всех парней", — описал произошедшее голкипер "Бернли" Ник Поуп.



Отметим, что это не первая серьезная травма в карьере молодого футболиста. В 2018 году Гомес был вынужден пропустить Чемпионат Мира из-за перенесенной операции на лодыжке. А еще раньше, в октябре 2015, Джо надорвал крестообразные связки колена и пропустил ровно 12 месяцев.



Помимо упомянутого Ван Дейка, компанию Гомесу в лазарете "Ливерпуля" составят Фабиньо и Трент Александер-Арнольд. Склонность к травмам Жоэля Матипа и недостаточный опыт Риса Уильямса с Натаниэлем Филлипсом подталкивают "красных" к покупке защитника в январе.