Джо Гомес опасается, что его сезон завершен

Джо Гомес Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес опасается, что пропустит остаток этого сезона и Чемпионат Европы следующим летом из-за травмы колена.

Напомним, тренировка сборной Англии в среду обернулась травмой Гомеса, причем Джо повредил свое колено буквально на ровном месте — без контакта с кем-либо из других игроков.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт уже подтвердил, что Гомес возвращается в свой клуб, чтобы пройти углубленное обследование и установить характер травмы.

Есть надежда, что Джо избежал травмы крестообразных связок колена, как это случилось с его одноклубником Виргилом Ван Дейком в прошлом месяце.

Однако задето может быть сухожилие надколенника, и это все равно достаточно серьезное повреждение, чтобы вывести 23-летнего защитника из строя до конца сезона 2020/21, сообщает The Telegraph.

"Он совершал пас или движение, и возле него никого не было. Ему было очень больно. Когда подобное случается с одним из твоих друзей или партнеров по команде, это непросто. Непросто для меня и всех парней", — описал произошедшее голкипер "Бернли" Ник Поуп.

Отметим, что это не первая серьезная травма в карьере молодого футболиста. В 2018 году Гомес был вынужден пропустить Чемпионат Мира из-за перенесенной операции на лодыжке. А еще раньше, в октябре 2015, Джо надорвал крестообразные связки колена и пропустил ровно 12 месяцев.

Помимо упомянутого Ван Дейка, компанию Гомесу в лазарете "Ливерпуля" составят Фабиньо и Трент Александер-Арнольд. Склонность к травмам Жоэля Матипа и недостаточный опыт Риса Уильямса с Натаниэлем Филлипсом подталкивают "красных" к покупке защитника в январе.


Метки Гомес, Ливерпуль, сборная Англии, травмы

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2020 06:00

Количество просмотров Просмотров: 768

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  1. fanstevengerrard 12.11.2020 07:13 # fanstevengerrard
    3 последние новости - травмы. Ебаные сборные, ебаное ФИФА.

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  2. mc-od 12.11.2020 07:11 # mc-od
    12.11.2020 07:08 #
    kos9k

    Великолепно!

    Источник: http://fapl.ru/posts/82141/?c=1

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  3. lfcynwa 12.11.2020 06:49 # lfcynwa
    До свидания

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  4. largo-winch 12.11.2020 06:37 # largo-winch
    - Барат, я сделал это! Теперь я Президент СССР!
    - Меня зовут Барак! И ты стал Президентом США, а не СССР, Джо!!!
    - Кто такой Джо?!

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  5. largo-winch 12.11.2020 06:06 # largo-winch
    Михаджло, где новость то, что вернули ганнерозавра??

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  6. alexomck 12.11.2020 06:03 # alexomck
    накупили жоп с алькантарами, но про защиту забыли. ну ничаво, сейчас Клопп опять расскажет что так задумано было.

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  7. largo-winch 12.11.2020 06:03 # largo-winch
    100 матчей сыграл, теперь можно заканчивать карьеру.
    Без него сухих матчей будет маловато :-(

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