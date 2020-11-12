Джо Гомес опасается, что его сезон завершен
Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес опасается, что пропустит остаток этого сезона и Чемпионат Европы следующим летом из-за травмы колена.
Напомним, тренировка сборной Англии в среду обернулась травмой Гомеса, причем Джо повредил свое колено буквально на ровном месте — без контакта с кем-либо из других игроков.
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт уже подтвердил, что Гомес возвращается в свой клуб, чтобы пройти углубленное обследование и установить характер травмы.
Есть надежда, что Джо избежал травмы крестообразных связок колена, как это случилось с его одноклубником Виргилом Ван Дейком в прошлом месяце.
Однако задето может быть сухожилие надколенника, и это все равно достаточно серьезное повреждение, чтобы вывести 23-летнего защитника из строя до конца сезона 2020/21, сообщает The Telegraph.
"Он совершал пас или движение, и возле него никого не было. Ему было очень больно. Когда подобное случается с одним из твоих друзей или партнеров по команде, это непросто. Непросто для меня и всех парней", — описал произошедшее голкипер "Бернли" Ник Поуп.
Отметим, что это не первая серьезная травма в карьере молодого футболиста. В 2018 году Гомес был вынужден пропустить Чемпионат Мира из-за перенесенной операции на лодыжке. А еще раньше, в октябре 2015, Джо надорвал крестообразные связки колена и пропустил ровно 12 месяцев.
Помимо упомянутого Ван Дейка, компанию Гомесу в лазарете "Ливерпуля" составят Фабиньо и Трент Александер-Арнольд. Склонность к травмам Жоэля Матипа и недостаточный опыт Риса Уильямса с Натаниэлем Филлипсом подталкивают "красных" к покупке защитника в январе.
12.11.2020 06:00
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3 последние новости - травмы. Ебаные сборные, ебаное ФИФА.
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12.11.2020 07:08 #
kos9k
Великолепно!
Источник: http://fapl.ru/posts/82141/?c=1
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До свидания
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- Барат, я сделал это! Теперь я Президент СССР!
- Меня зовут Барак! И ты стал Президентом США, а не СССР, Джо!!!
- Кто такой Джо?!
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Михаджло, где новость то, что вернули ганнерозавра??
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накупили жоп с алькантарами, но про защиту забыли. ну ничаво, сейчас Клопп опять расскажет что так задумано было.
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100 матчей сыграл, теперь можно заканчивать карьеру.
Без него сухих матчей будет маловато :-(
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