Пулишич возвращается в "Челси" на лечение

Полузащитник "Челси" Кристиан Пулишич досрочно возвращается из расположения сборной США по причине травы задней поверхности бедра.

Эту травму Пулишич получил еще на разминке перед матчем Премьер-Лиги против "Бернли" 31 октября. Позже у Кристиана случился рецидив на тренировке, но он все равно был вызван в свою национальную команду.



Лично оценив состояние Пулишича, главный тренер американской сборной Грегг Берхалтер убедился, что 22-летний полузащитник не сможет принять участие в товарищеских матчах против Уэльса и Панамы.



Таким образом, уже в среду вечером Кристиан возвращается в Лондон, чтобы продолжить свое восстановление, сообщает ESPN.



"Он провел замечательные три-четыре дня с командой. Он получал здесь лечение, он смог побыть с парнями, пообщаться с тренерским штабом. Было замечательно его увидеть. К сожалению, сыграть он не сможет", — сообщил Берхалтер.