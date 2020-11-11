Сборная Англии подтвердила, что Гомес травмировал колено

Сборная Англии официально подтвердила потерю с травмой защитника "Ливерпуля" Джо Гомеса.

Ранее днем из стана национальной команды пришла шокирующая для "Ливерпуля" новость о том, что Гомес получил травму неустановленного характера на тренировке.



Оказывается, Джо повредил свое колено, причем сделал это без контакта с кем-либо из других игроков. Теперь 23-летний защитник возвращается в расположение своего клуба и готовится к углубленному обследованию.



"Я не могу сказать вам, насколько серьезна его травма, потому что ему еще предстоит углубленное обследование. Но ему было довольно больно. Когда это случилось, никого не было рядом с ним".



"Нам нужно дождаться результатов обследования, и все мы надеемся, что это не то, чем оно может быть. Я не представляю себе, что он примет участие в матчах за нас", — цитирует главного тренера англичан Гарета Саутгейта Sky Sports.