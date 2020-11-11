Сборная Англии подтвердила, что Гомес травмировал колено
Сборная Англии официально подтвердила потерю с травмой защитника "Ливерпуля" Джо Гомеса.
Ранее днем из стана национальной команды пришла шокирующая для "Ливерпуля" новость о том, что Гомес получил травму неустановленного характера на тренировке.
Оказывается, Джо повредил свое колено, причем сделал это без контакта с кем-либо из других игроков. Теперь 23-летний защитник возвращается в расположение своего клуба и готовится к углубленному обследованию.
"Я не могу сказать вам, насколько серьезна его травма, потому что ему еще предстоит углубленное обследование. Но ему было довольно больно. Когда это случилось, никого не было рядом с ним".
"Нам нужно дождаться результатов обследования, и все мы надеемся, что это не то, чем оно может быть. Я не представляю себе, что он примет участие в матчах за нас", — цитирует главного тренера англичан Гарета Саутгейта Sky Sports.
11.11.2020 23:00
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А если по делу, то хорошо, что отдохнёт. Уж больно много стал привозить в последнее время.
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Ну глянем тогда на Филипса и Джеймса. Мб кто-то из них и выстрелит. В колено чиновников фа.
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Собственно, Фабиньо поставят, будет управлять молодежкой. Выйдет пара Уильямсов. Хотя Матип ещё есть.
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Вот и проверочка для молодых. В принципе, впереди отрезок лёгкий, особых проблем доставить не должно, учитывая, что и он сам играл неплохо только через раз.
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Карма отъе*ывает колбасных во все дыры
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Заебись, ой как заебись.
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навязал матипу конкуренцию за пару к ван дейку в основе лазарета, топарь
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