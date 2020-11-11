Сборная Англии подтвердила, что Гомес травмировал колено

Джо Гомес Сборная Англии официально подтвердила потерю с травмой защитника "Ливерпуля" Джо Гомеса.

Ранее днем из стана национальной команды пришла шокирующая для "Ливерпуля" новость о том, что Гомес получил травму неустановленного характера на тренировке.

Оказывается, Джо повредил свое колено, причем сделал это без контакта с кем-либо из других игроков. Теперь 23-летний защитник возвращается в расположение своего клуба и готовится к углубленному обследованию.

"Я не могу сказать вам, насколько серьезна его травма, потому что ему еще предстоит углубленное обследование. Но ему было довольно больно. Когда это случилось, никого не было рядом с ним".

"Нам нужно дождаться результатов обследования, и все мы надеемся, что это не то, чем оно может быть. Я не представляю себе, что он примет участие в матчах за нас", — цитирует главного тренера англичан Гарета Саутгейта Sky Sports.


Метки Гомес, Ливерпуль, сборная Англии, травмы

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2020 23:00

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  1. lovrentiy 11.11.2020 23:23 # lovrentiy
    А если по делу, то хорошо, что отдохнёт. Уж больно много стал привозить в последнее время.

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  2. gerrard08 11.11.2020 23:22 # gerrard08
    Ну глянем тогда на Филипса и Джеймса. Мб кто-то из них и выстрелит. В колено чиновников фа.

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  3. lovrentiy 11.11.2020 23:21 # lovrentiy
    Собственно, Фабиньо поставят, будет управлять молодежкой. Выйдет пара Уильямсов. Хотя Матип ещё есть.

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  4. ian 11.11.2020 23:16 # ian
    Вот и проверочка для молодых. В принципе, впереди отрезок лёгкий, особых проблем доставить не должно, учитывая, что и он сам играл неплохо только через раз.

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  5. smokekush 11.11.2020 23:16 # smokekush
    Карма отъе*ывает колбасных во все дыры

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  6. mr-s1n1st3r 11.11.2020 23:05 # mr-s1n1st3r
    Заебись, ой как заебись.

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  7. hammersmith 11.11.2020 23:05 # hammersmith
    навязал матипу конкуренцию за пару к ван дейку в основе лазарета, топарь

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