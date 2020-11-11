Отец Мустафи: "Ничего нельзя исключать"
Отец защитника "Арсенала" Шкодрана Мустафи заявил, что его сын открыт к различным вариантам продолжения своей карьеры.
Мустафи выступает за "Арсенал" после своего перехода из "Валенсии" за 36 миллионов фунтов в 2016 году, однако сейчас от контракта Шкодрана остается менее одного года.
В этом сезоне Мустафи проигрывает конкуренцию на своей позиции Габриэлу, Робу Холдингу и Давиду Луису, поэтому 28-летний немец допускает свой уход в другой клуб.
"Ничего нельзя исключать, мы допускаем любой сценарий, потому что Шкодран станет свободным агентом летом", — сообщил Куйтим Мустафи Sport1.
11.11.2020 22:00
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можно исключить мустафи из арсенала, но арсенал из мустафи уже не исключишь
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