Отец Мустафи: "Ничего нельзя исключать"

Шкодран Мустафи Отец защитника "Арсенала" Шкодрана Мустафи заявил, что его сын открыт к различным вариантам продолжения своей карьеры.

Мустафи выступает за "Арсенал" после своего перехода из "Валенсии" за 36 миллионов фунтов в 2016 году, однако сейчас от контракта Шкодрана остается менее одного года.

В этом сезоне Мустафи проигрывает конкуренцию на своей позиции Габриэлу, Робу Холдингу и Давиду Луису, поэтому 28-летний немец допускает свой уход в другой клуб.

"Ничего нельзя исключать, мы допускаем любой сценарий, потому что Шкодран станет свободным агентом летом", — сообщил Куйтим Мустафи Sport1.


Метки Арсенал, Мустафи

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2020 22:00

Количество просмотров Просмотров: 247

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. lancerlancer1 11.11.2020 22:30 # lancerlancer1
    можно исключить мустафи из арсенала, но арсенал из мустафи уже не исключишь

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: