Тарковски собрался на повышение

Защитник Джеймс Тарковски намекнул на уход из "Бернли", подтвердив, что отказался от нового контракта со своим клубом.

"Бернли" уже достаточно давно пытается склонить Тарковски к продлению сотрудничества, но безуспешно. Сейчас у Джеймса идет предпоследний год по действующему соглашению.



27-летний англичанин не собирается менять свое решение насчет новой сделки, потому что дело не только в деньгах — защитник хочет сделать шаг вперед в своей карьере.



"В начале прошлого сезона "Бернли" предложил мне новый контракт, который и близко не соответствовал тому, на что я рассчитывал. В этом году они вернулись, но условия снова показались мне неподходящими".



"Финансы имеют значение, однако в данный момент ситуация такова, что я буду финансово вознагражден, какой бы путь ни избрал. Так что я даже не думаю об этом — футбольная сторона важнее".



"На протяжении двух последних трансферных окон клуб отклонял все предложения насчет меня, считая их недостаточными. Это нормально, потому что я подписал контракт на четыре с половиной года. Мне просто нужно смириться и сосредоточиться на игре".



"Но чем меньше остается от моего контракта, тем больше я контролирую свою карьеру, и я чувствую, что мне это необходимо прямо сейчас".



"Пока что я не представляю себе, что подпишу новый контракт с "Бернли". Это может измениться, но в данный момент ситуация такая, как она есть", — сообщил Тарковски The Telegraph.