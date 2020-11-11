Тарковски собрался на повышение

Джеймс Тарковски Защитник Джеймс Тарковски намекнул на уход из "Бернли", подтвердив, что отказался от нового контракта со своим клубом.

"Бернли" уже достаточно давно пытается склонить Тарковски к продлению сотрудничества, но безуспешно. Сейчас у Джеймса идет предпоследний год по действующему соглашению.

27-летний англичанин не собирается менять свое решение насчет новой сделки, потому что дело не только в деньгах — защитник хочет сделать шаг вперед в своей карьере.

"В начале прошлого сезона "Бернли" предложил мне новый контракт, который и близко не соответствовал тому, на что я рассчитывал. В этом году они вернулись, но условия снова показались мне неподходящими".

"Финансы имеют значение, однако в данный момент ситуация такова, что я буду финансово вознагражден, какой бы путь ни избрал. Так что я даже не думаю об этом — футбольная сторона важнее".

"На протяжении двух последних трансферных окон клуб отклонял все предложения насчет меня, считая их недостаточными. Это нормально, потому что я подписал контракт на четыре с половиной года. Мне просто нужно смириться и сосредоточиться на игре".

"Но чем меньше остается от моего контракта, тем больше я контролирую свою карьеру, и я чувствую, что мне это необходимо прямо сейчас".

"Пока что я не представляю себе, что подпишу новый контракт с "Бернли". Это может измениться, но в данный момент ситуация такая, как она есть", — сообщил Тарковски The Telegraph.


Метки Бернли, контракты, Тарковски

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2020 21:00

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  1. kler 11.11.2020 21:47 # kler
    это че , первый футболист который сказал что деньги ему тоже важны ?

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  2. gerrard08 11.11.2020 21:43 # gerrard08
    Какое же кайфовое и откровенно правильное вью.
    Ну и он достаточно хороший защ.
    Кароч надо побороться.

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  3. vyrentz 11.11.2020 21:07 # vyrentz
    Ебать, он отец, все четко и по делу, без лишних соплей, видно, что человек сам привык отвечать за свои действия и слова. Знаю одну команду, действующего чемпиона, где он пришелся бы ко двору уже этой зимой.

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