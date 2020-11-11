"Тоттенхэм" готов повысить зарплату Сона до 200 тыс. фунтов в неделю

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин сможет повысить свою зарплату до 200 тысяч фунтов в неделю в случае подписания нового контракта.

После перехода из "Байера" в августе 2015 Сон сыграл почти 250 матчей за "шпор". Постепенно 28-летний южнокореец вырос в одну из главных звезд Премьер-Лиги.



Сон сформировал великолепную связку в нападении с Харри Кейном и является совместно лучшим бомбардиром Премьер-Лиги этого сезона с восемью голами, причем все восемь забил с игры.



По информации The Guardian, крупнейшие европейские клубы интересовались Соном еще в минувшее трансферное окно, однако "Тоттенхэм" так и не получил конкретных предложений.



Интерес других клубов и мощный старт сезона в исполнении Сона заставляют "шпор" поторопиться с новой сделкой для своего ключевого исполнителя. Переговоры должны стартовать в ближайшее время.



Заключив новый контракт до 2025 года и 2026 года Сон встанет в один ряд с Кейном и Танги Ндомбеле, самыми высокооплачиваемыми игроками команды Жозе Моуриньо. Зарплата нападающего вырастет с текущих 140 до 200 тыс. фунтов в неделю.